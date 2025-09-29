Los tres signos del zodíaco que atravesarán una gran etapa en primavera
La llegada de la primavera trae consigo un aire renovador que impactará de manera muy positiva en algunos signos del zodíaco.
La estación de las flores no solo marca un cambio climático, también significa una transformación profunda en las energías que atraviesan a las personas. Según la astrología, la primavera de este año será una etapa especial, cargada de oportunidades, logros y vínculos que se consolidan.
En esta parte del calendario muchos encuentran un espacio de inspiración, ideal para dar inicio a proyectos, fortalecer relaciones o simplemente disfrutar de un bienestar interior renovado. Este período se vive como un renacer y es habitual que la vitalidad y la motivación crezcan con fuerza.
Además, septiembre inaugura un ciclo en el que las decisiones cobran mayor relevancia. Aquello que se emprenda durante la primavera tendrá un impacto duradero, tanto en el plano laboral como en el personal. Por eso, es un momento clave para dar pasos seguros hacia adelante.
Los signos afortunados de la última parte del año
De acuerdo con las predicciones de especialistas como Jimena La Torre, los signos que más sentirán la fuerza de la primavera serán Tauro, Libra y Capricornio. Cada uno de ellos recibirá un impulso particular que los llevará a experimentar una etapa marcada por la abundancia y la seguridad.
En el caso de Tauro, la energía de la luna nueva en eclipse abre un ciclo donde los proyectos avanzan con firmeza. Todo lo que planten en este momento dará frutos a corto y mediano plazo. Además, contarán con el apoyo de su círculo íntimo, lo que reforzará su confianza para concretar ideas que antes parecían imposibles.
Los librianos, por su parte, dedicarán la primavera a enfocarse en el plano laboral. La creatividad y la capacidad de generar alianzas serán claves. La carta que los acompaña es el as de Oros, vinculada con inversiones y movimientos importantes. La energía de dar y recibir se equilibrará, otorgándoles seguridad y confianza en cada paso.
Finalmente, Capricornio tendrá una etapa de recompensas, tanto en lo laboral como en lo personal. Su esfuerzo y perseverancia darán resultados concretos, con posibles reconocimientos o promociones. Además, la luna nueva impulsará cambios en su manera de amar, abriendo la puerta a vínculos más auténticos. La carta que los guía es el seis de Oros, símbolo de justicia y equilibrio.
