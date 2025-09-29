Los tres signos del zodíaco que atravesarán una gran etapa en primavera

Los librianos, por su parte, dedicarán la primavera a enfocarse en el plano laboral. La creatividad y la capacidad de generar alianzas serán claves. La carta que los acompaña es el as de Oros, vinculada con inversiones y movimientos importantes. La energía de dar y recibir se equilibrará, otorgándoles seguridad y confianza en cada paso.

Finalmente, Capricornio tendrá una etapa de recompensas, tanto en lo laboral como en lo personal. Su esfuerzo y perseverancia darán resultados concretos, con posibles reconocimientos o promociones. Además, la luna nueva impulsará cambios en su manera de amar, abriendo la puerta a vínculos más auténticos. La carta que los guía es el seis de Oros, símbolo de justicia y equilibrio.