El feriado inesperado pegado al 1º de mayo que conforma un fin de semana largo de cuatro días

Los fines de semana largos son el momento ideal para impulsar el turismo, ya que es posible realizar escapadas de tres o cuatro días en medio de las pausas en la rutina laboral. Este beneficio no solo impacta de manera positiva en quienes deciden escapar de la rutina y viajar, sino que también favorece a los comercios, la gastronomía, el transporte y los servicios turísticos.