El feriado inesperado pegado al 1º de mayo que conforma un fin de semana largo de cuatro días
Esta provincia del sur del país anunció un nuevo feriado para el jueves 30 de abril, por lo que disfrutará de un fin de semana de cuatro días. Descubrí todos los detalles en la nota.
Los fines de semana largos son el momento ideal para impulsar el turismo, ya que es posible realizar escapadas de tres o cuatro días en medio de las pausas en la rutina laboral. Este beneficio no solo impacta de manera positiva en quienes deciden escapar de la rutina y viajar, sino que también favorece a los comercios, la gastronomía, el transporte y los servicios turísticos.
En este contexto, el feriado del 1° de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador, dará lugar a un fin de semana extendido que, en algunos casos, comenzará desde el jueves 30 de abril debido a jornadas no laborables en ciertas localidades.
Los motivos del feriado del 30 de abril
El jueves 30 de abril será jornada no laborable en la provincia de Chubut por la conmemoración del plebiscito de 1902 en el Valle 16 de Octubre, un hecho clave para la definición territorial en esa región. Al sumarse al feriado del viernes 1 de mayo, se conformará un descanso de cuatro días seguidos para empleados públicos y el ámbito educativo.
Calendario de feriados 2026
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
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