Mercado automotor 2026: cuáles son los 10 autos más baratos en marzo y cuánto bajaron los modelos premium
Con los precios de los 0 km congelados, los modelos chinos como JMEV y Jac ganan terreno. Conocé la lista de los vehículos que cuestan menos de $32.000.000.
Durante el último mes, el mercado automotor evidenció un congelamiento de los precios de los autos 0 km, mientras que la eliminación del impuesto al lujo provocó bajas en los modelos premium. Sin embargo, la dinámica del sector se volvió más incierta: la intervención del sistema SIOMA de ACARA retrasó la publicación de las ventas de autos nuevos.
Por otro lado, el sector sigue liderado por marcas tradicionales como Fiat, Chevrolet, Ford y Renault, pero también ganan terreno opciones más económicas y eficientes, como Kia y Geely, pensadas para los conductores que buscan rendimiento sin gastar de más.
Los autos más baratos para comprar en 2026
Aunque algunos modelos clásicos salieron del top ten, llegaron nuevas alternativas como el SUV compacto Jac S2 y el eléctrico JMEV, mostrando cómo los autos chinos ganan espacio en el mercado argentino. Estos son los 10 coches más económicos en la actualidad:
- Renault Kwid: $26.050.000
- JMEV Easy: $26.460.000
- Fiat Mobi: $27.210.000
- Hyundai HB20: $27.600.000
- Jac S2: $27.860.000
- Fiat Argo: $29.930.000
- Fiat Cronos: $31.120.000
- Citroën C3: $31.200.000
- Peugeot 208: $31.300.000
- Chevrolet Onix: $31.505.900
Sin embargo, los autos de entrada de gama continúan siendo muy buscados por su precio: el Toyota Yaris parte de $43.284.000, el Volkswagen Polo desde $37.567.500 y el Renault Sandero desde $35.740.000.
En marzo, la mayoría de las marcas mantuvo los precios estables, reflejo de un mercado a la baja. Según cifras del Ministerio de Justicia, en febrero se patentaron 42.277 vehículos, lo que representa un 37% menos que en enero y un 6% menos respecto a febrero de 2025.
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