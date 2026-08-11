NASA: el nuevo proyecto que promete explorar cuevas de la Luna

El dron estaría equipado con sistemas láser para mapear el interior y transmitiría los datos hacia un vehículo ubicado en la superficie mediante cables de fibra óptica. Estos enlaces también podrían ayudar a suministrar energía al dispositivo mientras se desplaza por zonas donde la comunicación directa resulta más difícil.

El interés por estas cuevas se debe principalmente a que podrían ofrecer protección natural contra la radiación, los micrometeoritos y las fuertes variaciones de temperatura que existen en la superficie lunar.

Las paredes de roca y el regolito que cubren estas cavidades funcionarían como un escudo natural, algo especialmente valioso para futuras estadías prolongadas de astronautas.

Además, explorar estos espacios permitiría conocer mejor la historia geológica de la Luna y estudiar cómo se formaron sus antiguos sistemas volcánicos.

Si la tecnología demuestra ser viable, el proyecto podría abrir la puerta a la primera exploración directa de una cueva fuera de la Tierra, además de servir como base para desarrollar sistemas similares destinados a Marte u otros cuerpos del sistema solar.