NASA: el nuevo proyecto que promete explorar cuevas de la Luna
El proyecto plantea utilizar un dron equipado con tecnología láser para ingresar en cavidades subterráneas y estudiar si podrían servir como refugio para futuras misiones humanas.
La NASA dio respaldo a un proyecto experimental que propone explorar cuevas de la Luna mediante un sistema robótico especialmente diseñado para ingresar en zonas que hasta ahora permanecen fuera del alcance de las misiones tradicionales.
La iniciativa pertenece a Stone Aerospace y contempla el desarrollo de un dron capaz de descender en cavidades lunares utilizando sensores, láseres y enlaces de fibra óptica. El objetivo es obtener información detallada sobre estos espacios y evaluar si, en el futuro, podrían utilizarse como refugios naturales o bases para astronautas.
El proyecto recibió financiamiento dentro del programa NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC), destinado a impulsar ideas de alto riesgo tecnológico pero con potencial para transformar la exploración espacial. En esta etapa inicial, se analizará la viabilidad del sistema y su funcionamiento en condiciones extremas.
El destino elegido para explorar cuevas de la Luna
El lugar seleccionado para las pruebas conceptuales es una gran cavidad ubicada en la región de Mare Tranquillitatis, a unos 400 kilómetros del sitio donde alunizó el Apolo 11.
La abertura tiene dimensiones comparables a dos canchas de fútbol y podría ser la entrada a una extensa red de tubos de lava formados hace millones de años. Algunas estimaciones indican que estas estructuras subterráneas podrían alcanzar tamaños mucho mayores que los tubos volcánicos conocidos en la Tierra.
El dron estaría equipado con sistemas láser para mapear el interior y transmitiría los datos hacia un vehículo ubicado en la superficie mediante cables de fibra óptica. Estos enlaces también podrían ayudar a suministrar energía al dispositivo mientras se desplaza por zonas donde la comunicación directa resulta más difícil.
El interés por estas cuevas se debe principalmente a que podrían ofrecer protección natural contra la radiación, los micrometeoritos y las fuertes variaciones de temperatura que existen en la superficie lunar.
Las paredes de roca y el regolito que cubren estas cavidades funcionarían como un escudo natural, algo especialmente valioso para futuras estadías prolongadas de astronautas.
Además, explorar estos espacios permitiría conocer mejor la historia geológica de la Luna y estudiar cómo se formaron sus antiguos sistemas volcánicos.
Si la tecnología demuestra ser viable, el proyecto podría abrir la puerta a la primera exploración directa de una cueva fuera de la Tierra, además de servir como base para desarrollar sistemas similares destinados a Marte u otros cuerpos del sistema solar.
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