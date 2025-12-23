Navidad no es para todos: cuáles son los países donde no se festeja

África: celebraciones sin carácter nacional

En el norte de África y en otras zonas del continente, la Navidad tampoco forma parte del calendario oficial. Países como Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Somalia no contemplan la fecha como feriado ni como celebración nacional.

Las festividades reconocidas están vinculadas principalmente a tradiciones religiosas islámicas, y la Navidad no tiene un peso cultural ni social significativo.

Asia oriental y sudeste asiático: una fecha conocida, pero laboral

En Asia Oriental y el sudeste asiático es una fecha conocida, aunque no oficial ni feriada. En países como China, Japón, Tailandia, Vietnam, Laos y Camboya, el 25 de diciembre es un día laboral habitual.

En estos casos, suele adquirir un perfil comercial o social, con decoraciones, promociones, cenas o encuentros, pero sin un carácter religioso marcado ni reconocimiento estatal.

En estas regiones, donde el islam es la religión predominante y estructura buena parte de la vida social y legal, las celebraciones navideñas pueden realizarse de manera privada dentro de comunidades extranjeras, embajadas o espacios diplomáticos, pero sin visibilidad pública ni reconocimiento oficial.

Corea del Norte: uno de los casos más extremos

El estado desalienta cualquier manifestación religiosa y la Navidad no se celebra ni en el ámbito público ni en el privado. La fecha carece por completo de significado festivo y no forma parte de la vida social.

La estricta regulación de la religión y la represión de celebraciones ajenas al culto oficial del régimen convierten al país en uno de los pocos donde la Navidad está prácticamente ausente.

Uruguay: celebración social en un Estado laico

En Uruguay, la Navidad presenta una particularidad vinculada a la tradición laica del Estado. Si bien el 25 de diciembre es feriado nacional, en el calendario oficial se denomina "Día de la Familia" y no tiene carácter religioso.

Aun así, la fecha se celebra de manera extendida en el plano social y cultural, con reuniones familiares, cenas, regalos y decoraciones, manteniendo muchas de las costumbres asociadas a la Navidad, aunque sin reconocimiento confesional por parte del Estado.