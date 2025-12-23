Navidad no es para todos: cuáles son los países donde no se festeja
Aunque en gran parte del mundo la Navidad forma parte del calendario cultural y religioso, en numerosos países no es feriado, no tiene reconocimiento estatal o directamente no se celebra por motivos religiosos, políticos o legales.
Lejos de ser una conmemoración global, la Navidad no tiene el mismo estatus en todos los países. En distintas partes del mundo, el 25 de diciembre transcurre como un día habitual, sin celebraciones oficiales ni reconocimiento estatal.
Las razones son diversas: en algunos estados la fecha no tiene estatus legal ni social; en otros predomina una religión distinta al cristianismo; y en ciertos casos existen restricciones estatales a las manifestaciones religiosas en el espacio público. Lejos de ser una excepción, se trata de una realidad extendida en numerosos países de distintos continentes.
Medio Oriente y Asia Central: fuera del calendario oficial
En gran parte de Medio Oriente y Asia Central, la Navidad no está reconocida como festividad estatal. Países como Arabia Saudita, Irán, Yemen, Afganistán, Qatar, Kuwait y Omán no incluyen el 25 de diciembre como feriado nacional.
En estas regiones, donde el islam es la religión predominante y estructura buena parte de la vida social y legal, las celebraciones navideñas pueden realizarse de manera privada dentro de comunidades extranjeras, embajadas o espacios diplomáticos, pero sin visibilidad pública ni reconocimiento oficial.
África: celebraciones sin carácter nacional
En el norte de África y en otras zonas del continente, la Navidad tampoco forma parte del calendario oficial. Países como Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Somalia no contemplan la fecha como feriado ni como celebración nacional.
Las festividades reconocidas están vinculadas principalmente a tradiciones religiosas islámicas, y la Navidad no tiene un peso cultural ni social significativo.
Asia oriental y sudeste asiático: una fecha conocida, pero laboral
En Asia Oriental y el sudeste asiático es una fecha conocida, aunque no oficial ni feriada. En países como China, Japón, Tailandia, Vietnam, Laos y Camboya, el 25 de diciembre es un día laboral habitual.
En estos casos, suele adquirir un perfil comercial o social, con decoraciones, promociones, cenas o encuentros, pero sin un carácter religioso marcado ni reconocimiento estatal.
Corea del Norte: uno de los casos más extremos
El estado desalienta cualquier manifestación religiosa y la Navidad no se celebra ni en el ámbito público ni en el privado. La fecha carece por completo de significado festivo y no forma parte de la vida social.
La estricta regulación de la religión y la represión de celebraciones ajenas al culto oficial del régimen convierten al país en uno de los pocos donde la Navidad está prácticamente ausente.
Uruguay: celebración social en un Estado laico
En Uruguay, la Navidad presenta una particularidad vinculada a la tradición laica del Estado. Si bien el 25 de diciembre es feriado nacional, en el calendario oficial se denomina "Día de la Familia" y no tiene carácter religioso.
Aun así, la fecha se celebra de manera extendida en el plano social y cultural, con reuniones familiares, cenas, regalos y decoraciones, manteniendo muchas de las costumbres asociadas a la Navidad, aunque sin reconocimiento confesional por parte del Estado.
