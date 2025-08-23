Ni Temu ni Shein: el sitio para comprar productos más baratos y con envío rápido
Este sitio de la ciudad compite en precios y calidad con los productos de China. Conocé todos los detalles en la nota.
Shein y Temu irrumpieron de repente y causaron una gran revolución en el mundo de las compras online. Lo cierto es que sus precios accesibles y productos de calidad cautivaron la atención de cada usuario, que se vio persuadido por estas tiendas de origen chino.
Sin embargo, hay un barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires compite de manera directa con estas tiendas digitales: Once. Con precios accesibles, productos de calidad y envíos rápidos, son muchos los individuos que deciden invertir sus ahorros en esta emblemática comuna de CABA, que desde hace años es el faro del comercio en la región.
Dónde se consiguen los productos de Shein y Temu en Buenos Aires
Si bien Shein y Temu son plataformas de compra online, en Buenos Aires es posible encontrar sus productos en el corazón de Balvanera, más precisamente en la zona de Once.
Allí, distintos comercios exhiben desde indumentaria y accesorios hasta artículos para el hogar, decoración, juguetes y pequeños dispositivos electrónicos. Esto amplia variedad permite que los individuos puedan encontrar cualquier artículo de forma rápida y simple.
Quienes recorren estas galerías destacan que, además de precios competitivos frente a lo que se consigue por internet, la gran ventaja es poder revisar la calidad en persona, probar talles o llevarse la compra en el momento sin esperar al envío.
Las ventajas de comprar en Once en lugar de pedir online
Son muchas las ventajas que presenta comprar de manera presencial en Once, aunque estas son las más valoradas por los compradores:
- Precios accesibles: hay opciones económicas como espejos con luz LED desde $12.000, impresoras portátiles por $13.000 y las populares botellas virales a partir de $6.000.
- Sin sorpresas: al comprar en persona se evitan errores de talles, fotos poco reales o la espera de paquetes retenidos en la aduana.
- Operación confiable: el usuario puede abonar con tarjeta, aprovechar planes en cuotas y, si en caso de no quedar conforme, se puede cambiar el producto directamente en el local.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario