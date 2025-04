No importa cuándo: los cuatro destinos de Brasil que son accesibles para conocer y tomarse vacaciones

Los cuatro lugares de Brasil ideales para conocer

Jericoacoara

Jericoará.jpg Jericoacoara cuenta con playas magnificas y un ambiente único para desconectarse durante las vacaciones.

En el estado de Ceará, al noreste de Brasil, se esconde Jericoacoara, un tranquilo pueblo costero ideal para una escapada de fin de semana. Con playas de arena blanca, dunas doradas y un mar turquesa, esta pequeña localidad ofrece un espacio propicio para el disfrute y el descanso.

Entre sus principales atractivos están las Dunas do Pôr do Sol, desde donde se puede ver un atardecer impresionante; la Lagoa do Paraíso y la Lagoa Azul, dos lagunas de aguas cristalinas; y la Pedra Furada, una formación rocosa muy popular por aquellos sitios.

Chapada dos Veadeiros

En el estado de Goiás, al centro de Brasil, se encuentra la Chapada dos Veadeiros, un destino natural impresionante y accesible. Ideal para quienes disfrutan del ecoturismo, las caminatas y las experiencias espirituales, este parque nacional ofrece paisajes únicos y una gran biodiversidad.

En esta área se pueden encontrar más de 300 cascadas, aunque entre sus joyas destaca la Cachoeira Santa Bárbara, famosa por sus aguas celestes. Además, es posible avistar fauna local como tucanes en este entorno protegido por la UNESCO.

Capitólio

Capitólio.jpg Capitólio se encuentra dentro del estado de Minas Gerais.

En el estado de Minas Gerais, Capitólio es una alternativa única para disfrutar del típico paisaje de playa brasileño. Esta ciudad es conocida por sus cañones imponentes, cascadas y el lago de Furnas, apodado el "Mar de Minas".

Los Cañones de Capitólio, visibles desde el Mirante dos Canyons, regalan vistas impresionantes. Entre sus cataratas más populares están la Lagoa Azul, muy concurrida por su belleza, y la Cachoeira do Filó, ideal para nadar en aguas claras.

Praia do Rosa

En Santa Catarina, a menos de 100 km de Florianópolis, se encuentra una de las playas más completas y poco conocidas de Brasil. Con mar, lagunas y montañas, Praia do Rosa destaca tanto por su belleza natural como por la variedad de actividades que ofrece.

Entre julio y noviembre, se realizan paseos en barco para observar ballenas francas australes. También hay senderos escénicos como los de Praia Vermelha y Ouvidor, que atraviesan playas vírgenes y bosques. Para quienes prefieren aguas calmas, la Laguna do Meio es una excelente opción.