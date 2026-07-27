No sabías: la clave para adelgazar quemando grasa sin perder músculo

En algunos casos, incluso es posible reducir grasa corporal y aumentar la masa muscular al mismo tiempo, siempre que el plan combine una alimentación adecuada con una rutina de entrenamiento adaptada a las necesidades de cada persona.

Mantener una buena masa muscular aporta beneficios que van más allá del aspecto físico. También favorece el metabolismo, ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad, la hipertensión y los problemas cardiovasculares, además de contribuir a un envejecimiento más saludable.