No sabías: la clave para adelgazar quemando grasa sin perder músculo
Mantener la masa muscular mientras se pierde grasa ayuda a conservar la fuerza, acelerar el metabolismo y mejorar la calidad de vida. Los detalles en la nota.
Bajar de peso no siempre significa mejorar la composición corporal. Los especialistas coinciden en que el objetivo no debería ser únicamente reducir el peso corporal, sino también conservar la masa muscular, un tejido clave para mantener la fuerza, el metabolismo activo y la salud a largo plazo.
Lograr ese equilibrio permite que la mayor parte del peso perdido provenga de la grasa corporal y no del músculo. De esta manera, el descenso resulta más saludable, sostenible y disminuye las posibilidades de recuperar el peso con el paso del tiempo.
Por qué perdemos músculo al adelgazar
Cuando el organismo recibe menos calorías de las que necesita durante un período prolongado, comienza a adaptarse para reducir el gasto energético. Si el déficit es muy marcado o la alimentación no está bien planificada, el organismo puede comenzar a utilizar parte de la masa muscular para obtener energía.
Por ese motivo, los especialistas recomiendan acompañar el descenso de peso con una alimentación equilibrada y hábitos que ayuden a conservar el músculo, ya que este cumple un papel fundamental en la fuerza, el metabolismo y el funcionamiento general del organismo.
La importancia de mantenerse en movimiento
Para conservar la masa muscular durante el descenso de peso, los expertos destacan la importancia de incorporar ejercicios de fuerza, como el entrenamiento con pesas, ya que este tipo de actividad estimula el músculo y ayuda a evitar su pérdida.
En algunos casos, incluso es posible reducir grasa corporal y aumentar la masa muscular al mismo tiempo, siempre que el plan combine una alimentación adecuada con una rutina de entrenamiento adaptada a las necesidades de cada persona.
Mantener una buena masa muscular aporta beneficios que van más allá del aspecto físico. También favorece el metabolismo, ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2, la obesidad, la hipertensión y los problemas cardiovasculares, además de contribuir a un envejecimiento más saludable.
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