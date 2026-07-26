Salud integral: el ejercicio ideal que protege el corazón, combate el estrés y mejora el equilibrio

El yoga puede practicarse en el hogar o al aire libre, y no requiere equipamiento especial para empezar.

Una revisión publicada en 2025 encontró que las personas con presión arterial elevada que practicaban yoga registraban una reducción de la presión en comparación con quienes no lo hacían. Sin embargo, los investigadores remarcaron que esta actividad debe considerarse un complemento de un estilo de vida saludable y no un reemplazo de los tratamientos médicos.