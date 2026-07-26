Salud integral: el ejercicio ideal que protege el corazón, combate el estrés y mejora el equilibrio
Este ejercicio es valorado por su simpleza, ya que se puede realizar en cualquier momento del día y no requiere a equipamiento costoso. Los detalles en la nota.
Mantener el corazón saludable no depende de actividades de alta intensidad. Existen disciplinas de bajo impacto que, practicadas de forma regular, pueden contribuir a mejorar la circulación, controlar el estrés y favorecer el bienestar general. Entre ellas, el yoga se consolidó como una opción cada vez más elegida por personas de distintas edades.
Aunque no reemplaza otras formas de actividad física recomendadas por los especialistas, este ejercicio forma parte de una rutina equilibrada para cuidar la salud cardiovascular. Su combinación de posturas, ejercicios de respiración y técnicas de relajación reduce el sedentarismo y complementan hábitos saludables como caminar o andar en bicicleta.
La explicación técnica sobre por qué este entrenamiento favorece la movilidad y el sistema cardiovascular
Practicar yoga con frecuencia ayuda a reducir el estrés y favorecer la salud cardiovascular. Distintas investigaciones indican que esta disciplina contribuye a mejorar la presión arterial y otros indicadores de salud, aunque los especialistas aclaran que todavía se necesitan más estudios para confirmar estos efectos.
Una revisión publicada en 2025 encontró que las personas con presión arterial elevada que practicaban yoga registraban una reducción de la presión en comparación con quienes no lo hacían. Sin embargo, los investigadores remarcaron que esta actividad debe considerarse un complemento de un estilo de vida saludable y no un reemplazo de los tratamientos médicos.
Las pautas para incorporarlo a la rutina diaria sin necesidad de instalaciones complejas
El yoga puede practicarse en el hogar o al aire libre, y no requiere equipamiento especial para empezar. Lo más recomendable es iniciar con posturas sencillas, avanzar de forma progresiva y, si es posible, contar con la guía de un instructor para aprender la técnica correcta y evitar lesiones.
Aunque esta disciplina aporta movimiento, fuerza, flexibilidad y equilibrio, los especialistas aconsejan combinarla con otras actividades físicas. Para cuidar la salud, también se recomienda incorporar actividades aeróbicas, como caminar, nadar, andar en bicicleta o bailar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario