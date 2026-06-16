Ideal para el Mundial 2026: el supermercado que está liquidando televisores

Smart TV BGH 32 pulgadas: tiene un precio promocional de $244.999, con un descuento del 30% y la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas sin interés.

tiene un precio promocional de $244.999, con un descuento del 30% y la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas sin interés. Smart TV Noblex 43 pulgadas: se encuentra disponible por $391.999,30, también con una rebaja del 30% y financiación en cuotas fijas.

se encuentra disponible por $391.999,30, también con una rebaja del Smart TV Led BGH 43 pulgadas: este modelo Full HD con Android TV tiene un valor promocional de $419.999.

este modelo Full HD con Android TV tiene un valor promocional de $419.999. Smart TV Led Top House 50 pulgadas: cuenta con tecnología 4K UHD y sistema Google TV incorporado, con un precio de $539.999.

cuenta con tecnología 4K UHD y sistema Google TV incorporado, con un precio de $539.999. Smart TV Philips 50 pulgadas: aparece como una alternativa para quienes buscan una pantalla grande, con un valor de $554.999 y descuento aplicado.

aparece como una alternativa para quienes buscan una pantalla grande, con un valor de $554.999 y descuento aplicado. Smart TV Samsung 50 pulgadas: con resolución 4K UHD y sistema Tizen, se ofrece a $719.999.

Para quienes buscan una experiencia más cercana a la de un cine en casa, la cadena también incorporó modelos premium de mayor tamaño. Entre ellos se destacan televisores de 60, 65 y hasta 75 pulgadas, con valores superiores pero acompañados por distintas alternativas de financiación.