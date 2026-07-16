Ofertas en tecnología: el supermercado que remata televisores Smart TV de primeras marcas

Quienes opten por esta modalidad también pueden acceder a un plan de 12 cuotas sin interés de $70.833, una alternativa destinada a distribuir el costo de la compra sin financiamiento adicional.

La promoción incorpora además un beneficio para quienes realicen el pago en una sola cuota. En ese caso, el supermercado aplica un 20% de descuento adicional sobre el precio promocional, lo que deja el valor final del televisor en $683.499,20.

De esta manera, tomando como referencia el precio original, el ahorro supera los $316.000.

Cuánto sale el mismo modelo de Samsung en otras tiendas

El mismo modelo de Smart TV Samsung de 55 pulgadas también se encuentra disponible en otras cadenas de supermercados y tiendas especializadas en electrodomésticos.

El precio del televisor oscila entre $849.999 y $999.999, dependiendo del establecimiento y de las promociones vigentes.

Esto significa que el precio obtenido mediante el pago en una sola cuota dentro de la promoción de Chango Más se ubica por debajo de los valores informados por otros vendedores para el mismo producto.

Como ocurre con este tipo de campañas comerciales, las condiciones de la promoción pueden estar sujetas a disponibilidad de stock y a un período de vigencia determinado.