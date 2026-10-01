Outlet de COTO: cuánto se puede ahorrar en electrodomésticos

En la mayoría de los casos, sin embargo, el defecto solo puede estar en la caja (o incluso no contar con una). También se venden juguetes reparados, que funcionan correctamente, pero no tienen la posibilidad de cambio.

Otro punto a tener en cuenta es que la variedad tampoco es la misma que en una sucursal tradicional. Por lo que, si se busca algo específico, puede ser recomendable visitar la tienda en más de una ocasión.

Cómo quedan los precios de electro en el outlet de Coto

La principal oportunidad aparece en los productos Top House, la marca propia de Coto. Al comparar los valores exhibidos en el outlet frente a los que se ofrecen en la página del supermercado, en algunos casos hay diferencias que pueden llegar a los $240.000.

En otros casos, como en televisores o heladeras de primeras marcas, la realidad indica que la diferencia de precios no es tan sustancial como para que amerite la compra en el outlet.

Pero, según pudo comprobar iProfesional, en algunos productos Top House la brecha de precios puede hacer tentador optar por el outlet para ahorrar algo de dinero. A continuación, algunos ejemplos:

Microondas Top House 27lts

En el outlet cuesta: $139.999

En el supermercado: $274.999

Diferencia de $135.000

Robot de cocina Top House

Precio en el outlet: $584.999

En el supermercado: $647.999

Diferencia de $63.000

Aire acondicionado Top House inverter 3.450W

Precio en el outlet: $649.999

En el supermercado: $889.999

Diferencia de $240.000

Horno empotrable Top House

Precio en outlet: $254.999

En el supermercado: $424.999

Diferencia de $170.000

Parlante Top House Bs60 100 W

Precio en outlet: $237.999

En el supermercado: $237.999 (se encuentra con 30% de descuento)

No hay diferencia actualmente

El caso del parlante, que se encuentra en oferta también en la página web de Coto, no conviene comprar en el outlet. Hay otros casos similares, con productos de primeras marcas, que se ofrecen en el outlet de Coto a un valor muy similar al "original". Es el caso, por ejemplo, de un Smart TV de 55’’ o una heladera con freezer.