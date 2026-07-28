Para tener en cuenta: cómo hacer para ganar masa muscular en poco tiempo
Este entrenamiento gana terreno y es valorado por activar más fibras musculares y mejorar la fuerza y la hipertrofia. Los detalles en la nota.
Con la llegada de los meses más cálidos a la vuelta de la esquina, muchas personas retoman la actividad física con el objetivo de mejorar su estado corporal. En ese contexto, un método de entrenamiento utilizado durante años en el culturismo volvió a ganar popularidad por su capacidad para desarrollar fuerza y aumentar la masa muscular.
El entrenamiento piramidal se basa en modificar de manera progresiva el peso y la cantidad de repeticiones durante una rutina, generando diferentes estímulos en los músculos y evitando que el cuerpo se adapte al esfuerzo. Una de sus principales ventajas es que activa más fibras musculares y mejora la fuerza y la hipertrofia.
Los beneficios que destacan los expertos
Estos son algunos de los beneficios que resaltan los especialistas del entrenamiento piramidal:
- Mayor activación muscular: estimula diferentes fibras, favoreciendo el desarrollo de fuerza y masa muscular.
- Evita el estancamiento: la variación de cargas y repeticiones mantiene al músculo en constante adaptación.
- Más eficiencia en la rutina: permite trabajar distintos niveles de fuerza en menos tiempo.
Por otro lado, el aumento gradual de las cargas permite que el cuerpo se adapte de forma progresiva al esfuerzo. Esta estrategia funciona como una preparación para trabajar pesos más elevados, mejorando el rendimiento y reduciendo las posibilidades de sufrir lesiones por cambios bruscos.
Si bien este entrenamiento ofrece buenos resultados, los especialistas remarcan que debe adaptarse a las capacidades y objetivos de cada persona. Una correcta planificación, junto con una técnica adecuada y períodos de descanso, es esencial para progresar y evitar sobrecargas durante el ejercicio.
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