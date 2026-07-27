Intoxicación masiva en Coronel Pringles: más de 40 personas afectadas tras una pollada solidaria para una beba

Qué causó la intoxicación y el estado de salud de los afectados

El evento benéfico había sido convocado para reunir dinero ante los altos costos del tratamiento de la menor. Sin embargo, luego de la entrega de las porciones, las guardias médicas comenzaron a saturarse ante el ingreso constante de personas con cuadros agudos de deshidratación, vómitos y fiebre alta.