Intoxicación masiva en Coronel Pringles: más de 40 personas afectadas tras una pollada solidaria para una beba
Una pollada solidaria para ayudar a una beba terminó en una intoxicación masiva en la ciudad de Coronel Pringles: hay cuarenta y dos vecinos afectados allí.
Una campaña solidaria organizada para recaudar fondos para el tratamiento médico de una beba desencadenó una intoxicación masiva en la localidad de Coronel Pringles. El dramático episodio dejó a más de 40 vecinos afectados, quienes debieron ser atendidos de urgencia en los hospitales locales tras consumir pollos en mal estado.
Qué causó la intoxicación y el estado de salud de los afectados
El evento benéfico había sido convocado para reunir dinero ante los altos costos del tratamiento de la menor. Sin embargo, luego de la entrega de las porciones, las guardias médicas comenzaron a saturarse ante el ingreso constante de personas con cuadros agudos de deshidratación, vómitos y fiebre alta.
Las autoridades sanitarias de Coronel Pringles sospechan de una grave falla en la cadena de frío de la carne aviar. Inspectores de bromatología clausuraron preventivamente el predio de elaboración y tomaron muestras de los alimentos para determinar qué tipo de bacteria ocasionó el brote, sospechando preliminarmente de Salmonella o Escherichia coli.
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Entre las víctimas hospitalizadas se encuentran familias enteras, ancianos y menores de edad. Aunque la gran mayoría evoluciona favorablemente gracias a la hidratación endovenosa y los antibióticos, se confirmó que dos pacientes pediátricos debieron ser derivados a centros médicos de mayor complejidad por la severidad de sus cuadros.
En este delicado contexto de salud, la fiscalía de turno tomó intervención en el caso y abrió una causa penal para investigar las responsabilidades por la venta de mercadería en mal estado.
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