Para vestirse en las fiestas: el supermercado que tiene ropa con muy buenos descuentos

A continuación, algunos ejemplos:

Coto

Remeras Top Design: $11.99,40 (40% de descuento)

Remera con estampa: $6.499 (50% de descuento)

Remera Top Design: 16.199 (40% de descuento)

Ojotas hombre: $6.599 (40% de descuento)

Bermudas Top Design: $32.999 (40% de descuento)

Bermuda China Top Design: $29.999 (40% de descuento)

Vestido dama corto: $14.994 (40% de descuento)

Vestido dama corto animal print: $26.999 (40% de descuento)

Musculosa dama: $9.599 (40% de descuento)

Carrefour

Vende las remeras con 70% de descuento en la segunda unidad (combinable) y en tres cuotas sin interés

Remera Everlast: $21.443

Remera Tex Oversize lisa: $11.694

Short Tex: $15.990

Calza corta Tex: $17.990

Short trekking Tex: $35.990 (tres cuotas sin interés)

Pantalón Tex Denim: $49.990

Musculosa Everlast: $14.293,50 (70% off en la segunda unidad y tres cuotas sin interés)

Musculosa Tex Jersey: $8.443 (70% off en la segunda unidad y tres cuotas sin interés)

Coto comenzó a vender ropa de H&M

En diciembre, Coto comenzó a vender en algunas de sus sucursales ropa de la marca de moda internacional H&M. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales y muchos usuarios comenzaron a dar detalles de los precios de la ropa.

De hecho, en muchas de sus tiendas es posible encontrar desde electrodomésticos de todo tipo, hasta artículos para el hogar, ropa de cama, indumentaria y muchos otros productos.

"H&M en Coto… esto es nuevo o yo me acabo de enterar???", escribió en X la usuaria Jefa del Ahorro, con una foto del cartel de la marca internacional y distintas prendas, en una de las sucursales de Coto.

"H&M desembarca en Coto", dice el cartel, que agrega: "Queremos contarte que muy pronto llega a Coto una cápsula exclusiva de H&M, la reconocida marca de moda internacional, que se suma para seguir potenciando nuestra propuesta de indumentaria".

"A partir del 1 de diciembre, te invitamos a descubrir esta colección especial en las siguientes sucursales:

Abasto: Agüero 616

Ciudadela: Comesaña 4056

Nordelta: Agustín M. García 5858

Tortugas: Panamericana Km 36,5

Moreno: Victorica 660

Mar del Plata: Av. Jorge Newbery 4750"

En cuanto a los precios de los productos, la propia usuaria La Jefa del ahorro grabó un video en el Coto de Ciudadela en el que mostró algunos de los precios: