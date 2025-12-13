Por qué el cascanueces no puede faltar junto al árbol de Navidad
Más que un adorno, es un símbolo de protección, buena fortuna y tradición que volvió a ganar protagonismo en la decoración navideña.
Cada vez que se arma el árbol de Navidad, hay un objeto que para muchos resulta imprescindible: el cascanueces. Ya sea de madera, cerámica o en versión moderna, su presencia junto al arbolito de navidad no es casual ni meramente estética. Detrás de esta figura clásica que solemos encontrar en las películas, hay una historia cargada de simbolismo que explica por qué sigue ocupando un lugar central en las fiestas.
Originario de Alemania, el cascanueces comenzó a popularizarse en el siglo XVIII como un objeto funcional, pero rápidamente adquirió un valor simbólico. Representado como un soldado o un rey, se creía que tenía la capacidad de ahuyentar las malas energías y proteger el hogar, especialmente durante el invierno, una época asociada históricamente a los cambios y la vulnerabilidad.
Con el tiempo, la tradición se consolidó: colocar un cascanueces cerca del árbol pasó a interpretarse como un gesto de resguardo y buenos augurios para la familia que con amor elegía hacerlo parte de la tradición. En muchas culturas, se lo asocia con la fuerza, la estabilidad y la prosperidad, valores que se desean reforzar al cierre del año.
Su presencia se potenció aún más gracias al clásico ballet El cascanueces, que lo convirtió en un emblema indiscutido de la Navidad. Desde entonces, su imagen quedó ligada a la fantasía, la infancia y la idea de que algo mágico puede ocurrir en estas fechas.
Hoy, el cascanueces volvió a ser tendencia en la decoración navideña. Se adapta a distintos estilos, desde el más tradicional hasta el minimalista, y funciona como una pieza que equilibra el árbol y le suma carácter. Más allá de las modas, sigue siendo un símbolo que conecta la celebración con la tradición, la protección del hogar y la ilusión de empezar el nuevo año con buenas energías.
