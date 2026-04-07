Qué auto conviene comprar en Argentina este 2026: la diferencia entre tradicionales y orientales
Con los precios de los 0 km congelados, los modelos chinos como JMEV y Jac ganan terreno. Conocé la lista de los vehículos que cuestan menos.
Durante el último mes, el mercado automotor evidenció un congelamiento de los precios de los autos 0 km, mientras que la eliminación del impuesto al lujo provocó bajas en los modelos premium. Sin embargo, la dinámica del sector se volvió más incierta: la intervención del sistema SIOMA de ACARA retrasó la publicación de las ventas de autos nuevos.
Por otro lado, el sector sigue liderado por marcas tradicionales como Fiat, Chevrolet, Ford y Renault, pero también ganan terreno opciones más económicas y eficientes, como Kia y Geely, pensadas para los conductores que buscan rendimiento sin gastar de más.
Las claves a tener en cuenta
El crecimiento de los autos chinos en Argentina abrió un nuevo escenario para los usuarios: elegir entre marcas tradicionales o apostar por nuevas propuestas con fuerte impronta tecnológica.
Tecnología: el punto fuerte de los autos chinos
Uno de los principales diferenciales de los autos chinos es su apuesta por la tecnología.
Muchos modelos ofrecen de serie:
- Pantallas multimedia de gran tamaño.
- Asistentes de conducción.
- Cámaras 360°.
- Conectividad avanzada.
En cambio, en varias marcas tradicionales estos elementos suelen estar disponibles solo en versiones más altas. Esta diferencia posiciona a los autos chinos como una opción atractiva para quienes priorizan innovación y confort.
Uno de los factores más determinantes detrás del crecimiento de los autos chinos es su fuerte apuesta por la tecnología.
Precio y financiamiento: la gran ventaja competitiva
El factor económico sigue siendo clave en Argentina. En este punto, los autos chinos suelen destacarse por:
- Precios más competitivos.
- Mejor relación costo-equipamiento.
- Planes de financiación más accesibles.
Esto explica por qué muchos usuarios los consideran una alternativa frente a modelos tradicionales que, con equipamiento similar, pueden resultar más costosos.
Respaldo y postventa: la fortaleza de las marcas tradicionales
Donde las marcas tradicionales mantienen ventaja es en el respaldo.
Aspectos como:
- Red de concesionarios consolidada.
- Disponibilidad de repuestos.
- Valor de reventa.
- Trayectoria en el mercado.
Qué tipo de usuario elige cada opción
La elección suele depender del perfil:
- Usuarios que priorizan tecnología y precio, tienden a elegir autos chinos.
- Usuarios que valoran trayectoria y respaldo, prefieren marcas tradicionales
En este contexto, el mercado argentino se vuelve más diverso y competitivo.
Un cambio que llegó para quedarse
El avance de los autos chinos no reemplaza a las marcas tradicionales, pero sí redefine las reglas del juego. Hoy, el usuario tiene más opciones que nunca y un rol más activo en la decisión de compra.
La elección entre autos chinos y tradicionales ya no es una cuestión de confianza ciega en una marca, sino de evaluar qué combina mejor con las necesidades reales de cada usuario.
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