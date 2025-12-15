¿Qué comprar y qué comer en las fiestas? El lugar para conseguir peceto a buen precio
Este corte de carne destaca por su versatilidad, siendo capaz de utilizarse en amplio abanico de preparaciones para las fiestas. Los detalles en la nota.
A menos de diez días para que comiencen las fiestas, los preparativos entran en la recta final y nada puede quedar librado al azar. La elección de los platos suele generar debates en cada familia: mientras algunos prefieren opciones frías, otros optan por preparaciones calientes y tradicionales.
A pesar de estas diferencias, el peceto se presenta como un corte de carne versátil y accesible, ideal para quienes buscan calidad sin golear el bolsillo. Bien preparado, puede utilizarse plato principal caliente o para preparar el clásico y esperado vitel toné.
Cuánto cuesta el peceto hoy
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), actualizado en octubre de 2025, los cortes de carne vacuna registraron un aumento del 3,3% en comparación con septiembre, acumulando un incremento interanual del 61,8%.
Durante noviembre de 2025, el precio de la carne en general se incrementó más del 15% respecto al mes anterior, impulsado por la menor disponibilidad de ganado y por la presión del mercado exportador. Entre los cortes que registraron los mayores incrementos, el peceto tuvo un alza del 66,5% en el 2025.
En este contexto, algunos comercios disponen de distintos precios “por kilo” para distintos cortes. Por ejemplo, el kilo de peceto ronda los $20.000 en la antesala de las fiestas, motivo por el cual generó incertidumbre al momento de planificar la mesa navideña.
Dónde conviene comprar carne para Navidad
- Mercados mayoristas y ferias locales: El Mercado Central sigue siendo la opción más económica. Allí conviene aprovechar cortes enteros para lograr un mayor ahorro frente a carnicerías o supermercados.
- Carnicerías de barrio: A diferencia de grandes cadenas, que trasladan los aumentos de precios, los comercios locales pueden ofrecer cortes más accesibles, sobre todo si se compran cantidades mayores.
- Promociones y descuentos especiales: Para diciembre de 2025, es clave tener en cuenta ofertas como las del Cuenta DNI del Banco Provincia, que permiten un reintegro de hasta 35% en carnicerías y pescaderías, especialmente el sábado 20 de diciembre.
