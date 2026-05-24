Qué feriados que vienen después del 25 de mayo y a quiénes benefician

El viernes 29 de mayo habrá dos localidades con celebraciones especiales. La primera es Comandante Nicanor Otamendi, perteneciente al partido de General Alvarado, cuyo aniversario recuerda la creación oficial del pueblo en 1911. El origen de la localidad se debe a la instalación de una estación ferroviaria llamada Dionisia, nombre elegido en homenaje a la madre de Balbina Josefina Otamendi de Inurrigarro, quien donó las tierras.

Ese mismo 29 de mayo también tendrá actividades especiales Villalonga, ubicada en el partido de Patagones. En 2026 la localidad cumple 97 años desde la primera venta de lotes en base a la estación ferroviaria realizada en 1929. La Municipalidad de Patagones suele organizar caravanas turísticas, homenajes históricos y actos protocolares encabezados por autoridades locales.