Qué feriados que vienen después del 25 de mayo y a quiénes benefician
Algunas localidades bonaerenses contarán con jornadas no laborables y obtendrán una oportunidad ideal para cortar con la rutina.
Luego del feriado nacional por la Revolución de Mayo, varias ciudades de la provincia de Buenos Aires contarán con días no laborables que les permitirán extender su descanso durante la última semana del mes. Aunque se trata de asuetos de alcance local, miles de personas podrán modificar su rutina habitual.
Cada celebración se debe a un hito histórico de cada pueblo, su aniversario fundacional, marcado por el ferrocarril, la inmigración y la producción rural.
Los feriados que siguen después del 25 de mayo
El miércoles 27 de mayo será un día especial para Villa Iris, localidad perteneciente al partido de Puan. Ese día se celebrará un nuevo aniversario fundacional de la ciudad, creada oficialmente en 1900 tras la llegada del tren impulsada por Hugo Stroeder. La historia de Villa Iris se debe al avance ferroviario y a la llegada de familias inmigrantes provenientes de distintos países europeos.
El jueves 28 de mayo el beneficio alcanzará a Girodías, pequeña localidad del partido de Trenque Lauquen, donde se estableció un día no laborable para conmemorar otro aniversario fundacional. La medida impactará principalmente en oficinas públicas y dependencias vinculadas al Banco Provincia.
El viernes 29 de mayo habrá dos localidades con celebraciones especiales. La primera es Comandante Nicanor Otamendi, perteneciente al partido de General Alvarado, cuyo aniversario recuerda la creación oficial del pueblo en 1911. El origen de la localidad se debe a la instalación de una estación ferroviaria llamada Dionisia, nombre elegido en homenaje a la madre de Balbina Josefina Otamendi de Inurrigarro, quien donó las tierras.
Ese mismo 29 de mayo también tendrá actividades especiales Villalonga, ubicada en el partido de Patagones. En 2026 la localidad cumple 97 años desde la primera venta de lotes en base a la estación ferroviaria realizada en 1929. La Municipalidad de Patagones suele organizar caravanas turísticas, homenajes históricos y actos protocolares encabezados por autoridades locales.
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