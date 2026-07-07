De qué se trata el siguiente feriado nacional y cuándo es: los detalles a tener en cuenta
El calendario de feriado de julio 2026 ya confirmó cómo será el próximo descanso extendido y qué diferencias existen entre feriados y días no laborables.
Con la llegada de la segunda mitad de 2026, muchos trabajadores ya empiezan a mirar el calendario en busca de una nueva oportunidad de descanso. El próximo feriado de julio dará lugar a un fin de semana largo en Argentina, una fecha esperada especialmente por quienes planean escapadas hacia destinos turísticos, zonas de nieve y regiones como la Patagonia.
Este período de pausa estará conformado por una celebración patria y un día adicional establecido por el Gobierno como jornada estratégica para incentivar el turismo. De esta manera, el feriado permitirá organizar viajes y actividades con anticipación, aunque es importante conocer cómo se aplican las reglas laborales.
Para evitar confusiones al momento de calcular la remuneración o revisar el recibo de sueldo, resulta clave diferenciar entre un feriado nacional y un día no laborable. Ambas jornadas tienen tratamientos distintos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que no generan los mismos efectos para empleados del sector privado y público.
Los motivos del feriado nacional del 09 de julio
El calendario del descanso de julio 2026 comenzará el jueves 9 de julio, fecha en la que Argentina celebra el Día de la Independencia, en homenaje a la declaración realizada por el Congreso de Tucumán en 1816. Al tratarse de un feriado nacional inamovible establecido por la Ley 27.399, la jornada alcanza a todos los ámbitos laborales y tiene carácter obligatorio.
Según la normativa vigente, durante este feriado se aplican las mismas condiciones que para un día de descanso dominical. Por ese motivo, los trabajadores del sector privado que sean convocados a cumplir tareas el 9 de julio tienen derecho a recibir una remuneración equivalente al doble de la habitual, con un adicional del 100% sobre el salario correspondiente. En tanto, organismos estatales, escuelas y entidades bancarias permanecerán sin actividad durante esa jornada.
El fin de semana largo de julio 2026 se extenderá con el viernes 10 de julio, declarado como día no laborable con fines turísticos. Esta diferencia es clave, ya que no tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional y puede generar distintas obligaciones según cada empleador y la actividad desarrollada.
Por ese motivo, tanto trabajadores como empresas deben conocer las diferencias entre ambas figuras para interpretar correctamente la normativa laboral y evitar confusiones sobre asistencia, pagos y derechos correspondientes.
Calendario de feriados 2026
Para aquellos trabajadores que puedan acceder al descanso del viernes 10 de julio por decisión de sus empleadores, el fin de semana largo quedará conformado de la siguiente manera:
- Jueves 9 de julio de 2026: feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio de 2026: día no laborable con fines turísticos, cuya aplicación queda sujeta a cada empleador en el sector privado.
- Sábado 11 de julio de 2026: jornada habitual de descanso semanal.
- Domingo 12 de julio de 2026: descanso correspondiente al fin de semana.
Este período de cuatro días consecutivos se presenta como una fecha estratégica para el turismo interno y las economías regionales, especialmente en los destinos del sur argentino. La coincidencia con la temporada de invierno convierte al feriado de julio en una oportunidad clave para impulsar los viajes hacia centros de nieve y zonas turísticas de Río Negro y Neuquén.
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