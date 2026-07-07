De qué se trata el siguiente feriado nacional y cuándo es: los detalles a tener en cuenta

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El fin de semana largo de julio 2026 se extenderá con el viernes 10 de julio, declarado como día no laborable con fines turísticos. Esta diferencia es clave, ya que no tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional y puede generar distintas obligaciones según cada empleador y la actividad desarrollada.

Por ese motivo, tanto trabajadores como empresas deben conocer las diferencias entre ambas figuras para interpretar correctamente la normativa laboral y evitar confusiones sobre asistencia, pagos y derechos correspondientes.

Calendario de feriados 2026

Para aquellos trabajadores que puedan acceder al descanso del viernes 10 de julio por decisión de sus empleadores, el fin de semana largo quedará conformado de la siguiente manera:

Jueves 9 de julio de 2026: feriado nacional inamovible por el Día de la Independencia .

por el . Viernes 10 de julio de 2026: día no laborable con fines turísticos, cuya aplicación queda sujeta a cada empleador en el sector privado.

día no laborable con fines turísticos, cuya aplicación queda sujeta a cada empleador en el sector privado. Sábado 11 de julio de 2026: jornada habitual de descanso semanal.

jornada habitual de descanso semanal. Domingo 12 de julio de 2026: descanso correspondiente al fin de semana.

Este período de cuatro días consecutivos se presenta como una fecha estratégica para el turismo interno y las economías regionales, especialmente en los destinos del sur argentino. La coincidencia con la temporada de invierno convierte al feriado de julio en una oportunidad clave para impulsar los viajes hacia centros de nieve y zonas turísticas de Río Negro y Neuquén.