Destinos imperdibles de Jujuy: ubicado en medio de las Yungas, con montañas y selva

Para quienes quieran ampliar el recorrido, en las cercanías se pueden visitar fincas de caña de azúcar y citrus, vinculadas a la historia productiva de la región.

Dónde queda Alto Calilegua

Alto Calilegua se ubica en el departamento Ledesma, a pocos kilómetros de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy.

Se encuentra a casi mil metros sobre el nivel del mar, en plena selva de montaña. Su entorno está marcado por la vegetación exuberante, neblinas frecuentes y una biodiversidad que convierte cada caminata en una experiencia distinta.

La ubicación estratégica, muy cerca del Parque Nacional, lo transforma en un punto ideal para quienes desean explorar la región sin alejarse demasiado de la ciudad más cercana.

Cómo llegar a Alto Calilegua

Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 34 hasta Libertador General San Martín, en un viaje de aproximadamente dos horas en auto.

Desde allí, el trayecto continúa por un camino de montaña de ripio que asciende durante unos 40 minutos hasta llegar al paraje. Es recomendable:

Viajar en vehículo particular.

Consultar el estado del camino en temporada de lluvias.

Considerar excursiones guiadas si no se conoce la zona.

El recorrido panorámico anticipa lo que espera al visitante: cerros verdes, selva cerrada y la sensación de ingresar en un rincón casi detenido en el tiempo.

Para quienes buscan una experiencia diferente en Jujuy, lejos de circuitos tradicionales y con una conexión profunda con la naturaleza, Alto Calilegua ofrece algo cada vez más valioso: silencio, calma y autenticidad.