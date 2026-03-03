Destinos imperdibles de Jujuy: ubicado en medio de las Yungas, con montañas y selva
En el corazón verde del norte argentino, lejos del turismo masivo y del ruido de las ciudades, existe un rincón casi secreto donde la desconexión es total.
Se trata de un poblado mínimo ubicado en plena región de las Yungas, donde viven apenas dos habitantes. Allí, el turismo no gira en torno al lujo ni a grandes complejos hoteleros, sino a la experiencia de convivir con la naturaleza en su estado más puro.
El clima templado durante gran parte del año, la humedad constante que alimenta la vegetación y la cercanía a una de las áreas protegidas más importantes del país hacen de este lugar una verdadera joya oculta del norte argentino.
Qué se puede hacer en Alto Calilegua
El principal atractivo de la zona es su cercanía al Parque Nacional Calilegua, un área protegida que conserva uno de los ecosistemas más biodiversos del país.
Entre las actividades más destacadas se encuentran:
Trekking en senderos de montaña, con distintos niveles de dificultad.
Recorridos por puentes colgantes y miradores naturales.
Descubrimiento de cascadas escondidas en plena selva.
Avistamiento de aves como tucanes y loros.
Observación de fauna autóctona, como monos caí y otras especies propias de las Yungas.
La experiencia también incluye el contacto directo con la vida rural. Los dos habitantes del lugar suelen recibir visitantes en su propia casa, ofreciendo hospedaje sencillo y comida regional. Tamales, humitas y empanadas jujeñas forman parte de la propuesta gastronómica que completa la experiencia.
Para quienes quieran ampliar el recorrido, en las cercanías se pueden visitar fincas de caña de azúcar y citrus, vinculadas a la historia productiva de la región.
Dónde queda Alto Calilegua
Alto Calilegua se ubica en el departamento Ledesma, a pocos kilómetros de Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy.
Se encuentra a casi mil metros sobre el nivel del mar, en plena selva de montaña. Su entorno está marcado por la vegetación exuberante, neblinas frecuentes y una biodiversidad que convierte cada caminata en una experiencia distinta.
La ubicación estratégica, muy cerca del Parque Nacional, lo transforma en un punto ideal para quienes desean explorar la región sin alejarse demasiado de la ciudad más cercana.
Cómo llegar a Alto Calilegua
Desde San Salvador de Jujuy se debe tomar la Ruta Nacional 34 hasta Libertador General San Martín, en un viaje de aproximadamente dos horas en auto.
Desde allí, el trayecto continúa por un camino de montaña de ripio que asciende durante unos 40 minutos hasta llegar al paraje. Es recomendable:
Viajar en vehículo particular.
Consultar el estado del camino en temporada de lluvias.
Considerar excursiones guiadas si no se conoce la zona.
El recorrido panorámico anticipa lo que espera al visitante: cerros verdes, selva cerrada y la sensación de ingresar en un rincón casi detenido en el tiempo.
Para quienes buscan una experiencia diferente en Jujuy, lejos de circuitos tradicionales y con una conexión profunda con la naturaleza, Alto Calilegua ofrece algo cada vez más valioso: silencio, calma y autenticidad.
