Revelaciones IA: las carreras universitarias que no hay que estudiar este año
Según distintos modelos de IA, hay algunas profesiones que enfrentan mayor riesgo de automatización y menor demanda en los próximos años.
La Inteligencia Artificial se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada por estudiantes que buscan orientación sobre qué carrera universitaria elegir. Al analizar tendencias del mercado laboral, automatización de tareas y proyecciones económicas, varios modelos coinciden en que algunas profesiones enfrentan un escenario más complejo.
Esto no significa que vayan a desaparecer, pero sí que el perfil profesional que exige el mercado está cambiando rápidamente. En ese contexto, la IA identifica tres carreras que podrían tener menos oportunidades laborales si no se complementan con especializaciones.
Las tres carreras universitarias que la IA no recomienda estudiar
Contabilidad tradicional
De acuerdo con distintos modelos de IA, la contabilidad tradicional aparece como una de las profesiones más expuestas a la automatización. Muchas de las tareas habituales del sector, como registrar operaciones, liquidar impuestos o preparar balances, ya pueden realizarse con software especializado.
Esto no implica que la carrera desaparezca, pero sí que el mercado demanda cada vez más perfiles orientados al análisis estratégico, auditorías complejas y asesoramiento financiero, áreas donde el criterio humano sigue siendo fundamental.
Traductorado
El traductorado también aparece de forma recurrente entre las carreras con mayor transformación por el avance tecnológico. Herramientas como DeepL, Google Translate y los propios modelos de lenguaje permiten realizar traducciones automáticas cada vez más precisas.
Sin embargo, la IA destaca que todavía existen áreas donde el trabajo humano es clave, como la traducción literaria, la interpretación simultánea o los trabajos que requieren sensibilidad cultural y contextual.
Operador de medios y comunicación audiovisual tradicional
Otra carrera mencionada por la IA es la vinculada a la producción audiovisual tradicional, como camarógrafos, editores de video lineal o locutores de radio convencional.
El desarrollo de herramientas de edición accesibles, generación de voz sintética y creación de contenido mediante inteligencia artificial redujo notablemente la barrera de entrada al sector. Por eso, quienes elijan este camino suelen necesitar especializarse en áreas creativas, dirección de contenidos o narrativa audiovisual.
En definitiva, los modelos de Inteligencia Artificial no plantean que estas carreras deban evitarse por completo. Lo que advierten es que el mercado laboral del futuro exigirá perfiles mucho más especializados, por lo que elegir una carrera universitaria hoy implica también pensar en capacitación continua y adaptación a los cambios tecnológicos.
