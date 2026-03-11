Revelaciones IA: las carreras universitarias que no hay que estudiar este año

Traductorado

El traductorado también aparece de forma recurrente entre las carreras con mayor transformación por el avance tecnológico. Herramientas como DeepL, Google Translate y los propios modelos de lenguaje permiten realizar traducciones automáticas cada vez más precisas.

Sin embargo, la IA destaca que todavía existen áreas donde el trabajo humano es clave, como la traducción literaria, la interpretación simultánea o los trabajos que requieren sensibilidad cultural y contextual.

Operador de medios y comunicación audiovisual tradicional

Otra carrera mencionada por la IA es la vinculada a la producción audiovisual tradicional, como camarógrafos, editores de video lineal o locutores de radio convencional.

El desarrollo de herramientas de edición accesibles, generación de voz sintética y creación de contenido mediante inteligencia artificial redujo notablemente la barrera de entrada al sector. Por eso, quienes elijan este camino suelen necesitar especializarse en áreas creativas, dirección de contenidos o narrativa audiovisual.

En definitiva, los modelos de Inteligencia Artificial no plantean que estas carreras deban evitarse por completo. Lo que advierten es que el mercado laboral del futuro exigirá perfiles mucho más especializados, por lo que elegir una carrera universitaria hoy implica también pensar en capacitación continua y adaptación a los cambios tecnológicos.