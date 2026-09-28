Turismo en Brasil: el encantador pueblo entre montañas ideal para visitar en primavera
Un destino histórico que combina encanto, paisajes y precios accesibles para disfrutar esta estación del año sin gastar de más.
En el estado de Minas Gerais, este pueblo onial se vuelve todavía más atractivo durante la primavera, cuando sus calles empedradas y fachadas blancas se llenan de flores de distintos colores. Para quienes buscan unas vacaciones en Brasil diferentes, es una opción que combina historia, cultura y paisajes sin exigir un presupuesto demasiado alto.
Su arquitectura tradicional y el encanto de sus calles invitan a recorrerlo con calma y descubrir uno de los destinos más pintorescos de la región. Tiradentes es uno de esos rincones que parecen detenidos en el tiempo
Qué actividades se pueden realizar en Tiradentes
Al anochecer, las luces de los faroles resaltan las antiguas construcciones y crean una atmósfera especial en las calles de Tiradentes. Recorrer el casco histórico de noche es una buena manera de disfrutar del pueblo con tranquilidad, lejos del movimiento de las grandes ciudades.
La gastronomía de Minas Gerais también es uno de sus grandes atractivos. Hay restaurantes sencillos y económicos donde se sirven platos abundantes, preparados de manera tradicional en cocinas a leña y con productos de la región. El queso artesanal y los postres con dulce de leche son algunas de las opciones que se pueden probar sin gastar demasiado.
Durante el día, el recorrido puede incluir iglesias centenarias, galerías de arte y talleres de artesanos dedicados a trabajar la madera y el hierro. En los alrededores también hay senderos entre áreas verdes y caminos de montaña desde donde se obtienen vistas panorámicas, sin necesidad de pagar una entrada.
Otro punto a favor es que buena parte del pueblo puede conocerse caminando. Esto permite recorrer sus principales atractivos sin depender del transporte y reducir los gastos durante el viaje.
Para pasar la noche existen alternativas para distintos presupuestos, desde posadas familiares hasta antiguas casonas adaptadas como alojamientos. Algunas incluyen desayunos con frutas frescas, panes caseros y otros productos regionales dentro de la tarifa.
Llegar a Tiradentes tampoco representa una complicación. Se puede viajar en colectivo desde Belo Horizonte o elegir el auto para recorrer la ruta con mayor libertad. Durante la primavera, los días suelen ser agradables y despejados, mientras que las noches frescas permiten disfrutar de los paisajes y las caminatas sin temperaturas agobiantes.
Dónde queda y cómo llegar a Tiradentes
Tiradentes está en el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil. Desde Argentina, una opción es volar hasta Belo Horizonte y continuar el viaje por ruta. Desde la capital de Minas Gerais hay servicios de colectivo hacia la región de Tiradentes. Otra alternativa es alquilar un auto para recorrer el trayecto con mayor libertad.
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