¿Se cancela el feriado por la llegada del Papa? El Gobierno analiza el día en que lo hará

Entre los eventos más importantes de la visita se analiza la realización de una misa multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Del Libertador y frente al Monumento a los Españoles. El operativo requeriría una importante organización en materia de tránsito, seguridad y traslado de peregrinos.

Durante su paso por el país, León XIV también tendría actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba. La visita se desarrollará en el marco de una gira sudamericana que incluirá además Uruguay y Perú.

Calendario de feriados 2026

Mientras se espera una definición sobre el eventual feriado o asueto por la llegada del Papa, el calendario nacional de 2026 todavía cuenta con diferentes jornadas de descanso durante los últimos meses del año.

Los feriados y días no laborables que restan son:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 23 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre.

feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre. Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

día no laborable con fines turísticos. Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Día de la Inmaculada Concepción de María. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En caso de que finalmente se oficialice una jornada especial por la visita de León XIV, noviembre podría sumar un nuevo día con modificaciones en la actividad habitual. Para conocer su alcance será necesario esperar la comunicación oficial del Gobierno, que deberá precisar la fecha elegida y qué trabajadores, establecimientos educativos y servicios quedarán comprendidos.