¿Se cancela el feriado por la llegada del Papa? El Gobierno analiza el día en que lo hará
El Gobierno analiza establecer un feriado o asueto para facilitar la participación en los eventos religiosos, aunque todavía resta una definición oficial.
La llegada del Papa León XIV a la Argentina genera expectativa no solo por las actividades que realizará durante su estadía, sino también por una posible modificación en la actividad habitual. El Gobierno nacional analiza declarar un feriado o asueto especial durante la visita del Sumo Pontífice.
El viaje está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 y contempla diferentes actividades en el país. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la implementación de la jornada especial ni tampoco sobre qué sectores quedarían alcanzados por la eventual medida.
En qué fechas específicas se aplicaría la medida oficial
La posibilidad de establecer un feriado o asueto por la llegada del Papa comenzó a evaluarse durante las reuniones de coordinación entre autoridades nacionales y representantes de la Iglesia. El objetivo sería facilitar la participación de quienes quieran concurrir a alguna de las principales celebraciones encabezadas por León XIV.
Las fechas que se encuentran en el centro de la organización son el 8 y el 11 de noviembre, que coinciden con el comienzo y el final de la estadía del Papa en la Argentina. No obstante, todavía no se determinó oficialmente qué día podría ser alcanzado por la medida.
También resta definir si se tratará de un feriado con alcance general o de un asueto destinado a determinados sectores, como la administración pública. Por este motivo, todavía no se puede confirmar qué sucederá con las escuelas, bancos, organismos estatales y trabajadores privados.
Entre los eventos más importantes de la visita se analiza la realización de una misa multitudinaria en la Ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida Del Libertador y frente al Monumento a los Españoles. El operativo requeriría una importante organización en materia de tránsito, seguridad y traslado de peregrinos.
Durante su paso por el país, León XIV también tendría actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba. La visita se desarrollará en el marco de una gira sudamericana que incluirá además Uruguay y Perú.
Calendario de feriados 2026
Mientras se espera una definición sobre el eventual feriado o asueto por la llegada del Papa, el calendario nacional de 2026 todavía cuenta con diferentes jornadas de descanso durante los últimos meses del año.
Los feriados y días no laborables que restan son:
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: feriado por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20 de noviembre.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
En caso de que finalmente se oficialice una jornada especial por la visita de León XIV, noviembre podría sumar un nuevo día con modificaciones en la actividad habitual. Para conocer su alcance será necesario esperar la comunicación oficial del Gobierno, que deberá precisar la fecha elegida y qué trabajadores, establecimientos educativos y servicios quedarán comprendidos.
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