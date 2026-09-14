El Gobierno firmó el Decreto 581 para cumplir la Ley 8390 y hay feriado doble por Día Provincial del Peregrino
El Gobierno salteño oficializó una nueva normativa para homenajear a los fieles. Conocé cómo funcionarán todos los servicios durante las dos jornadas.
A través de una reciente publicación oficial, el Gobierno de la provincia de Salta promulgó una esperada normativa para homenajear a los fieles. Con esta medida, quedó establecido un esquema especial de asueto que modificará el funcionamiento de múltiples servicios públicos e instituciones durante dos jornadas completas de profunda celebración.
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La consagración del Día del Peregrino en Salta
Mediante la sanción de la Ley N° 8390 y la posterior firma del Decreto 581 por parte del gobernador Gustavo Sáenz, quedó instituido formalmente el 14 de septiembre de cada año como el "Día Provincial del Peregrino". Esta declaración rinde un histórico tributo a todas las personas que sostienen la práctica cultural y religiosa de caminar hacia la capital salteña para participar de los cultos centenarios en honor al Señor y a la Virgen del Milagro.
Cronograma completo de servicios municipales
Ante la magnitud del feriado doble (lunes 14 y martes 15 de septiembre), la Municipalidad de Salta diseñó un diagrama especial para garantizar las prestaciones básicas en toda la ciudad.
Higiene y recolección urbana:
- La recolección domiciliaria de residuos se desarrollará con total normalidad durante ambos días.
- Las tareas de barrido y limpieza de calles se mantendrán sin interrupciones en los distintos barrios.
Cementerios municipales:
- Los predios De la Santa Cruz y San Antonio de Padua abrirán sus puertas de corrido entre las 7 y las 19 horas.
- Las oficinas administrativas de los camposantos atenderán al público de manera reducida, únicamente hasta las 13 horas.
Atención en mercados:
- El Mercado San Miguel (y sus sedes de 20 de Febrero e Ituzaingó) atenderá de corrido el lunes 14, pero permanecerá cerrado el martes 15.
- El Patio de la Empanada y el Mercadito Evita mantendrán su esquema de atención habitual en ambas jornadas.
- El Mercadito General Belgrano funcionará normal el lunes, pero el martes solo abrirá durante el turno matutino.
Tránsito y emergencias:
- Las oficinas administrativas de Tránsito y Seguridad Vial no tendrán atención al público.
- El personal operativo estará plenamente abocado a los fuertes operativos de control vinculados con las celebraciones religiosas en las calles.
- La línea 105 de Protección Ciudadana continuará habilitada las 24 horas para brindar asistencia inmediata ante cualquier emergencia.
- El servicio municipal de sepelios funcionará con absoluta normalidad (teléfono de contacto: 3874677258).
Hospital Municipal de Salud Animal:
- El centro veterinario contará con un esquema de guardia excepcional de 7 a 19 horas.
- La atención estará destinada exclusivamente a recibir perros trasladados desde los distintos puntos de asistencia preparados para acompañar a los contingentes de peregrinos.
Turismo, paseos y museos:
- Los Centros de Atención al Visitante (Caseros 711) mantendrán su horario habitual el lunes, pero no abrirán el martes.
- El Paseo Ex Palúdica será uno de los pocos recintos abiertos, operando de 10 a 21 horas e incluyendo la muestra fotográfica "El Milagro de la ciudad".
- Permanecerán totalmente cerrados durante ambos feriados: la Casona Histórica de Castañares, el Museo de la Ciudad, los Centros Integradores Comunitarios, los complejos Nicolás Vitale y Carlos Xamena, y el natatorio Juan Domingo Perón.
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