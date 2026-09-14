El Gobierno firmó el Decreto 581 para cumplir la Ley 8390 y hay feriado doble por Día Provincial del Peregrino

La consagración del Día del Peregrino en Salta

Mediante la sanción de la Ley N° 8390 y la posterior firma del Decreto 581 por parte del gobernador Gustavo Sáenz, quedó instituido formalmente el 14 de septiembre de cada año como el "Día Provincial del Peregrino". Esta declaración rinde un histórico tributo a todas las personas que sostienen la práctica cultural y religiosa de caminar hacia la capital salteña para participar de los cultos centenarios en honor al Señor y a la Virgen del Milagro.