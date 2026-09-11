Entró el decreto tras el Día del Maestro, y un feriado habilita fin de semana largo en septiembre: cómo queda
Distintas localidades bonaerenses gozarán de un descanso extendido gracias a feriados por aniversarios fundacionales y fiestas patronales. A quiénes beneficia.
Mientras los ecos de las celebraciones por el Día del Maestro aún resuenan en las escuelas de todo el país, el calendario oficial de la provincia de Buenos Aires reserva una excelente noticia para los habitantes de determinados distritos, con feriados que forman un fin de semana largo justo en un mes sin asuetos a nivel nacional.
Lejos de tratarse de una medida de alcance nacional, un grupo de comunas tendrá este lunes 14 de septiembre una jornada no laborable que les permitirá empalmar el fin de semana y disfrutar de un merecido descanso de tres días consecutivos.
De acuerdo con las normativas vigentes, el asueto responde estrictamente a las conmemoraciones fundacionales y patronales de cada región. En el plano educativo, la medida se suma al cese de actividades del viernes, configurando un escenario de cuatro días sin clases para los establecimientos de las zonas afectadas.
Esta seguidilla de jornadas sin actividad para algunos sectores se da justo en pleno septiembre, único mes del año que no cuenta con feriados nacionales en el calendario oficial.
Las localidades alcanzadas por el feriado y quiénes descansan
El beneficio del asueto administrativo y escolar rige de manera exclusiva para los siguientes partidos y localidades del territorio bonaerense:
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Partido de Exaltación de la Cruz: Asueto por su nuevo aniversario fundacional.
Francisco Madero: Localidad perteneciente al partido de Pehuajó, que celebra su fundación.
Arroyo Venado: Localidad del distrito de Guaminí, enmarcada en sus festejos patronales.
Para los trabajadores de la administración pública y del Banco Provincia radicados en estas jurisdicciones, el lunes será una jornada de descanso obligatorio sin concurrencia a sus lugares de empleo, al igual que los alumnos y docentes de las escuelas de la zona.
En cuanto al sector privado, la modalidad de trabajo quedará sujeta al criterio de cada empleador, manteniendo el comercio y la actividad industrial general su esquema habitual de apertura.
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