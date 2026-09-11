Entró el decreto tras el Día del Maestro, y un feriado habilita fin de semana largo en septiembre: cómo queda

Partido de Exaltación de la Cruz: Asueto por su nuevo aniversario fundacional.

Francisco Madero: Localidad perteneciente al partido de Pehuajó, que celebra su fundación.

Arroyo Venado: Localidad del distrito de Guaminí, enmarcada en sus festejos patronales.

Para los trabajadores de la administración pública y del Banco Provincia radicados en estas jurisdicciones, el lunes será una jornada de descanso obligatorio sin concurrencia a sus lugares de empleo, al igual que los alumnos y docentes de las escuelas de la zona.

En cuanto al sector privado, la modalidad de trabajo quedará sujeta al criterio de cada empleador, manteniendo el comercio y la actividad industrial general su esquema habitual de apertura.