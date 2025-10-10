Se confirman los fines de semana largos del 2026: el calendario completo de feriados

Con el inicio de octubre y los últimos feriados del año a la vista, muchos argentinos ya comenzaron a mirar hacia adelante para organizar escapadas y viajes. El calendario de feriados 2026 empieza a tomar forma, y aunque el Gobierno nacional aún no publicó la versión oficial con los feriados trasladables y turísticos, ya se conocen las fechas inamovibles confirmadas.