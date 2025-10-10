Se confirman los fines de semana largos del 2026: el calendario completo de feriados
Quedan pocos feriados en 2025 y los argentinos ya miran al 2026 para planificar escapadas, vacaciones y descansos. Todas las fechas confirmadas del próximo año.
Con el inicio de octubre y los últimos feriados del año a la vista, muchos argentinos ya comenzaron a mirar hacia adelante para organizar escapadas y viajes. El calendario de feriados 2026 empieza a tomar forma, y aunque el Gobierno nacional aún no publicó la versión oficial con los feriados trasladables y turísticos, ya se conocen las fechas inamovibles confirmadas.
Entre celebraciones patrias, religiosas y conmemoraciones históricas, el próximo año contará con varios fines de semana largos y oportunidades para descansar o viajar. En tanto, los feriados puente y los días no laborables con fines turísticos se anunciarán en los próximos meses mediante resolución oficial.
Los últimos feriados del 2025
Antes de cerrar el año, todavía quedan algunos feriados que permitirán disfrutar los últimos descansos del calendario actual:
-
Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado del 12 al 10 para fomentar el turismo).
Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos (optativo para el sector privado).
Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 al 24).
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
Jueves 25 de diciembre: Navidad.
Estos feriados marcarán el cierre del 2025 y abrirán paso a un nuevo año con varias oportunidades para planificar escapadas.
Calendario de feriados 2026
Los feriados inamovibles para el 2026 ya confirmados son:
-
Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.
Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (Día de la Bandera).
Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Mientras que los feriados trasladables quedarán así:
-
Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Con estas fechas, el 2026 se perfila con varios fines de semana largos y combinaciones que permitirán aprovechar los días libres para viajar o descansar.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario