Se filtró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron la fecha para su casamiento
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tendrían fecha para su esperada boda y el casamiento coincidiría con un día muy especial para la Selección argentina.
Mientras Rodrigo De Paul se prepara para disputar una nueva final con la Selección argentina, comenzó a tomar fuerza una noticia que entusiasma a sus fanáticos: ya habría una fecha definida para su casamiento con Tini Stoessel, y coincidiría con un día muy especial en la historia de la Albiceleste.
Todo indica que la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul será uno de los eventos más destacados del año. Aunque hasta ahora solo se sabía que el enlace se realizaría en diciembre, en el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, revelaron que la pareja ya habría elegido el día exacto.
Según contó el panelista Pepe Ochoa, el casamiento está previsto para el 18 de diciembre en Argentina. La fecha no es casual: ese día se cumplen cuatro años de la histórica conquista de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, cuando venció por penales a Francia tras igualar 3 a 3 en el estadio Lusail.
"El 18 de diciembre se casa Tini con Rodrigo De Paul, acá en Argentina. Cerraron la fecha y ya está todo confirmado", afirmó el periodista, dando por hecho una información que hasta el momento no fue confirmada públicamente ni por la cantante, ni por el futbolista, ni por sus respectivos entornos.
En los últimos días, Roberto De Paul, padre del campeón del mundo y exjugador de Racing, habló con Daniela Ballesteros en C5N. Durante la entrevista se refirió a la relación de su hijo con la artista, aunque evitó brindar detalles sobre lo que promete convertirse en la boda del año.
Más adelante, el panelista Nacho Rodríguez le preguntó cómo se preparaba para el gran evento. Entre risas, Roberto respondió: "Todavía no me mandaron la invitación, pero tengo el traje listo y lo mandé a hacer", alimentando aún más las expectativas alrededor del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.
Dónde será la boda de Tini Stossel y Rodrigo De Paul
Mucho antes de que trascendiera la supuesta fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, el periodista Martín Salwe había revelado en el programa Lape Club Social cuál sería el lugar elegido por la pareja para celebrar el esperado enlace. Según contó en enero, el festejo tendría lugar en Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz.
El sitio es uno de los más elegidos por figuras del espectáculo y del deporte para organizar casamientos y eventos de gran magnitud, por lo que no sería extraño que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul lo hayan seleccionado para una celebración de estas características.
Entre las parejas que ya dieron el "sí" en ese espacio se encuentran Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, además de Stefi Roitman y Ricky Montaner, entre otras personalidades reconocidas.
Uno de los principales atractivos del complejo es que cuenta con una capilla propia, donde podría desarrollarse la ceremonia religiosa. Además, dispone de amplios salones y espacios al aire libre para la fiesta, sumado a un elevado nivel de privacidad gracias a que todo el predio permanece completamente cerrado, una característica muy valorada por celebridades como Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.
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