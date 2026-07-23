Se filtró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya eligieron la fecha para su casamiento

Más adelante, el panelista Nacho Rodríguez le preguntó cómo se preparaba para el gran evento. Entre risas, Roberto respondió: "Todavía no me mandaron la invitación, pero tengo el traje listo y lo mandé a hacer", alimentando aún más las expectativas alrededor del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Dónde será la boda de Tini Stossel y Rodrigo De Paul

Mucho antes de que trascendiera la supuesta fecha del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, el periodista Martín Salwe había revelado en el programa Lape Club Social cuál sería el lugar elegido por la pareja para celebrar el esperado enlace. Según contó en enero, el festejo tendría lugar en Dok Haras, un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz.

El sitio es uno de los más elegidos por figuras del espectáculo y del deporte para organizar casamientos y eventos de gran magnitud, por lo que no sería extraño que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul lo hayan seleccionado para una celebración de estas características.

Entre las parejas que ya dieron el "sí" en ese espacio se encuentran Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, además de Stefi Roitman y Ricky Montaner, entre otras personalidades reconocidas.

Uno de los principales atractivos del complejo es que cuenta con una capilla propia, donde podría desarrollarse la ceremonia religiosa. Además, dispone de amplios salones y espacios al aire libre para la fiesta, sumado a un elevado nivel de privacidad gracias a que todo el predio permanece completamente cerrado, una característica muy valorada por celebridades como Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.