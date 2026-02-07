Si sos mujer y tenés más de 55, hacé esto en el piso: el ejercicio que salva tu espalda
No necesitás pesas. Se llama "Superman" y es clave para fortalecer la zona lumbar. Cómo hacerlo en casa para moverte sin dolor y evitar lesiones.
Adoptar hábitos saludables en la adultez es clave para preservar la salud integral y mejorar la calidad de vida a largo plazo. Incorporar actividad física, una alimentación equilibrada y rutinas de descanso adecuadas permiten prevenir enfermedades, mantener la energía diaria y reducen el estrés.
En mujeres mayores de 55 años, fortalecer la espalda es clave para prevenir el dolor lumbar. Activar los músculos profundos del abdomen permite estabilizar el cuerpo y proteger la zona baja de la columna, ya que estos movimientos ayudan a evitar lesiones y a moverse con mayor seguridad al momento de realizar las acciones rutinarias durante el día.
Los ejercicios recomendados para una espalda sana
El ejercicio conocido como “superman” es una opción simple y segura para que mujeres mayores de 55 años refuercen la espalda sin utilizar elementos. Es un movimiento recomendado por especialistas porque permite trabajar la fuerza de la zona lumbar de manera controlada y efectiva.
Para hacerlo, alcanza con acostarse boca abajo, estirar brazos y piernas y elevarlos levemente durante unos segundos. Este movimiento activa los músculos que sostienen la columna y ayuda a que la región lumbar recupere firmeza. Además, los especialistas recomiendan realizar diez repeticiones para fortalecer la zona lumbar.
Contar con una zona baja fuerte no solo reduce el riesgo de dolores, sino que también facilita acciones diarias como levantarse, caminar o cargar peso. De esta manera, incorporar hábitos saludables a la rutina diaria permite ganar fuerza, reducir dolores y mantener la movilidad con el paso de los años, al mismo tiempo que previene la aparición de enfermedades crónicas.
