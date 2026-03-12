Soren Kierkegaard, el precursor del existencialismo: "La vida no es un problema, es una realidad a experimentar"
El filósofo danés propone aceptar la duda y la incertidumbre como partes de una vida auténtica. Conocé sus ideas sobre la libertad y la responsabilidad personal.
Soren Kierkegaard, filósofo danés del siglo XIX, es recordado como uno de los precursores del existencialismo. Su obra y pensamiento dejaron una huella profunda en la filosofía moderna, especialmente en el análisis de la subjetividad, la fe y la responsabilidad personal frente a la vida.
Kierkegaard propone ver la vida de otro modo: no se trata de evitar los problemas, sino de aceptarlos y aprender a enfrentarlos. Para él: “La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada”.
La reflexión de Soren Kierkegaard
Para Kierkegaard, las emociones como la duda, el miedo o la incertidumbre son parte inevitable de la experiencia humana. No deben verse como fallos o señales de que algo está mal, sino como elementos que acompañan una vida auténtica. Intentar eliminarlas por completo o evitarlas puede privarnos de aprender de lo que vivimos.
El filósofo sostenía que la libertad humana implica tomar decisiones constantemente, incluso cuando no hay certezas ni garantías. Esa capacidad de elegir puede generar vértigo, pero también nos convierte en protagonistas de nuestra propia existencia. De esta manera, asumir las consecuencias de nuestras elecciones es, para él, una parte esencial del vivir.
Lejos de ofrecer soluciones fáciles, Kierkegaard proponía aceptar la vida tal como se presenta, con sus emociones y contradicciones. La verdadera experiencia, decía el danés, no puede reducirse a fórmulas o teorías abstractas.
Según Kierkegaard, vivir significa asumir nuestras decisiones, aprender de cada experiencia y reconocer que la auténtica comprensión de uno mismo surge al atravesar los desafíos, no al intentar resolverlos o evitarlos.
