Soren Kierkegaard, el precursor del existencialismo: "La vida no es un problema, es una realidad a experimentar"

La reflexión de Soren Kierkegaard

Soren Kierkegaard 2 Para Kierkegaard, la libertad humana implica tomar decisiones constantemente, incluso cuando no hay certezas ni garantías.

Para Kierkegaard, las emociones como la duda, el miedo o la incertidumbre son parte inevitable de la experiencia humana. No deben verse como fallos o señales de que algo está mal, sino como elementos que acompañan una vida auténtica. Intentar eliminarlas por completo o evitarlas puede privarnos de aprender de lo que vivimos.