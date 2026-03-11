El filósofo que desmiente que ser más activo genera más libertad: "Es una ilusión"

"Es una ilusión pensar que cuanto más activo se vuelva uno, más libre es", sentenció Han, ensayista surcoreano. Para Han, la autoexigencia se convirtió en un mecanismo que controla nuestra vida: la sociedad nos empuja a estar siempre activos, haciendo que cada momento sea una tarea más, mientras que la disciplina ya no viene de afuera, sino que nos la imponemos nosotros mismos.