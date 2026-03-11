El filósofo que desmiente que ser más activo genera más libertad: "Es una ilusión"
"Es una ilusión pensar que cuanto más activo se vuelva uno, más libre es", señaló Byung-Chul Han, ensayista surcoreano. Los detalles en la nota.
En la era moderna, la sobrecarga de obligaciones se naturalizó como un signo de éxito y libertad. Sin embargo, el filósofo Byung-Chul Han señaló, en reiteradas oportunidades, que esta creencia es engañosa: la actividad constante no libera, sino que agota.
"Es una ilusión pensar que cuanto más activo se vuelva uno, más libre es", sentenció Han, ensayista surcoreano. Para Han, la autoexigencia se convirtió en un mecanismo que controla nuestra vida: la sociedad nos empuja a estar siempre activos, haciendo que cada momento sea una tarea más, mientras que la disciplina ya no viene de afuera, sino que nos la imponemos nosotros mismos.
La hiperactividad no es libertad
En "La sociedad del cansancio", Han explica que las personas se autoexplotan creyendo que así se realizan. La libertad se entiende como la posibilidad de hacer, producir o mejorar sin límites, pero esa lógica termina atrapando al individuo en un ciclo de autoexigencia constante.
Cuanto más activo se está, más se refuerza la presión de rendir, haciendo que la hiperactividad deja de ser una opción y pasa a ser la norma. El punto central del ensayista es que el problema de nuestra época no es la restricción, sino el exceso de positividad: se nos dice que todo es posible si nos esforzamos lo suficiente.
Esto transforma la productividad en una obligación y no en una elección consciente. La libertad se confunde con estar siempre disponible, con actuar bajo la presión de rendir constantemente. Por eso, Han insiste en la importancia de recuperar momentos de pausa y contemplación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario