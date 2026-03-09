Jean-Paul Sartre, un filósofo y escritor francés: "Los seres humanos nacemos sin ningún propósito predefinido"
El exponente del existencialismo explica en "Las moscas" por qué la libertad y la desesperanza son la base para lograr elegir nuestro destino. Conocé sus ideas.
Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor y dramaturgo francés, reconocido como uno de los principales pensadores del siglo XX. Autor de obras fundamentales como "El ser y la nada" y "La náusea", su pensamiento se centró en la libertad humana, la responsabilidad individual y la existencia frente al vacío y la incertidumbre.
Aunque palabras como “desesperanza” o “angustia” suelen generar rechazo, Sartre no las esquivaba y las usaba para mostrar lo complejo de ser humano. Por eso, en "Las moscas" (1943), Orestes dice cosas que van más allá del personaje, reflejando la mirada de Sartre sobre libertad, culpa y la necesidad de enfrentar la propia existencia.
Sartre y el existencialismo
Sartre fue uno de los principales exponentes del existencialismo, y su pensamiento es clave para entender la filosofía europea del siglo XX junto a figuras como Kierkegaard, Camus o Heidegger.
Para Sartre, los seres humanos nacemos sin un propósito predefinido: primero existimos y luego nos definimos. No hay un creador ni un diseño previo, somos responsables de lo que hacemos y de lo que nos convertimos. Esa libertad absoluta puede generar angustia, pero es también la base de nuestra capacidad de decidir y actuar.
En "Las moscas", Orestes refleja la idea de que la desesperanza y la angustia no paralizan, sino que nos impulsan a tomar decisiones conscientes y asumir sus consecuencias. De esta manera, el existencialismo es “una doctrina de acción”: vivir de manera auténtica, enfrentar nuestras elecciones y construir nosotros mismos el sentido de la vida.
Incluso hoy, en un mundo hiperconectado y lleno de relaciones esporádicas, las palabras de Sartre recuerdan que la vida no tiene sentido por sí misma: lo creamos con nuestras decisiones, y la desesperación puede ser solo el punto de partida.
