"Lo que más asco me da es la estupidez", dijo el escritor Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores españoles más influyentes de las últimas décadas, conocido tanto por su carrera como periodista y corresponsal de guerra como por sus novelas históricas y de aventuras. Obras como "Las aventuras del capitán Alatriste" y la trilogía de "Falcó" lo consolidaron como uno de los referentes en el mundo literario.