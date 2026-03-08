"Lo que más asco me da es la estupidez", dijo el escritor Arturo Pérez-Reverte
El periodista y escritor español reflexionó sobre el estado actual en el que se encuentra el mundo, en medio de conflictos y tensiones. También opinó sobre el rol de las redes sociales. Los detalles en la nota.
Arturo Pérez-Reverte es uno de los escritores españoles más influyentes de las últimas décadas, conocido tanto por su carrera como periodista y corresponsal de guerra como por sus novelas históricas y de aventuras. Obras como "Las aventuras del capitán Alatriste" y la trilogía de "Falcó" lo consolidaron como uno de los referentes en el mundo literario.
Además de su narrativa, Pérez-Reverte ganó fama por sus reflexiones y frases provocadoras sobre la sociedad, la humanidad y la actualidad, que invitan a cuestionar hábitos, comportamientos y la forma en que interpretamos el mundo. Una de sus citas más recordadas, sobre la estupidez y la maldad, sigue vigente en un contexto global marcado por conflictos y tensiones.
Arturo Pérez-Reverte reflexiona sobre el estado actual del mundo
Con la publicación de su novela "Revolución", el escritor reflexionó sobre cómo los años modificaron su visión del mundo y de la humanidad, sobre todo en épocas tan turbulentas como la actual.
A sus 74 años, señala, sin rodeos, que lo que más le preocupa y disgusta no es la maldad, sino la estupidez humana, incluida la propia: “Cuando era joven me horrorizaba la maldad, hoy sé que lo más peligroso es la estupidez”, afirma el autor.
El escritor también analiza el rol de las redes sociales, señalando que no busca enfrentamientos con sus críticos, sino utilizarlas para tres fines claros: comunicarse con sus lectores, observar y aprender sin debatir y canalizar su frustración ante la estupidez o el mal humor.
Según Pérez-Reverte, estas plataformas funcionan como un espejo de la sociedad y, al mismo tiempo, como una válvula de escape personal ante la violencia y la irracionalidad que percibe a su alrededor.
