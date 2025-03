Test viral: lo que más te llame la atención definirá tu nivel de egoísmo

Lo que más llame tu atención definirá qué tan egoista sos

Respuestas del test viral

Zapato

Tranquilo, no hay egoísmo en tu persona. Sos una persona muy creativa. Tenés un gran poder de observación: nada se te pasa por alto en cualquier situación de la vida. Tratás de enfocarte en lo positivo de la vida y dejar atrás lo que no te suma.

El paso por La Tierra es muy fugaz y por eso, no querés malgastarlo en asuntos sin sentido. La zona de confort no es para vos, no te agrada quedarte quieto. Sos muy sociable y amas hacer amigos nuevos.

Boca

Te encanta que todo gire alrededor tuyo y ser siempre el centro de atención. La única opinión válida es la tuya y rara vez le das lugar a lo que los demás aporten.

Y eso se refleja en tu plan egoísta. La razón es sencilla, no sabés trabajar en equipo porque siempre buscás imponerte por sobre los otros. Tus actitudes egoístas han hecho que mucha gente haya decidido distanciarse de vos. Preferís tener pocos amigos pero, a tu criterio, los mejores.

