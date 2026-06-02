NASA: la predicción que asegura que la Tierra tendrá dos lunas en 2038

A pesar de que muchos lo llaman una "segunda Luna", los expertos remarcan que no podrá observarse fácilmente desde la superficie terrestre. Debido a su tamaño y brillo reducido, solamente podrá estudiarse con equipos astronómicos avanzados.

La NASA también llevó tranquilidad al aclarar que el asteroide no representa un peligro para nuestro planeta. Su recorrido se mantendrá a una distancia segura y no existe riesgo de impacto.

Para los científicos, la importancia del descubrimiento está relacionada con la posibilidad de conocer mejor cómo interactúan los asteroides con los planetas y cómo evolucionan estos pequeños cuerpos espaciales.

Aunque la Tierra no tendrá literalmente dos lunas, durante los próximos años compartirá su viaje alrededor del Sol con este particular acompañante cósmico que continúa despertando la curiosidad de los investigadores.