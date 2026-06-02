NASA: la predicción que asegura que la Tierra tendrá dos lunas en 2038
Una predicción vinculada a la NASA llamó la atención por la presencia de un nuevo acompañante cercano a la Tierra.
Los descubrimientos espaciales continúan sorprendiendo a los científicos y amantes de la astronomía. Se trata del asteroide 2025 PN7, un pequeño cuerpo rocoso que seguirá una trayectoria similar a la de nuestro planeta alrededor del Sol. Aunque no será una Luna como la que conocemos, su movimiento hará que parezca acompañar a la Tierra durante varios años.
Este tipo de objetos son conocidos como cuasi-lunas, ya que no orbitan directamente alrededor de nuestro planeta, pero mantienen un recorrido cercano que genera la sensación de ser un satélite temporal.
Según los especialistas, este fenómeno podría extenderse hasta aproximadamente 2038, convirtiéndose en una oportunidad única para estudiar la relación entre la Tierra y otros cuerpos del sistema solar.
La predicción de la NASA sobre la segunda Luna
La NASA explicó que el asteroide 2025 PN7 no está atrapado por la gravedad terrestre como ocurre con la Luna tradicional. En realidad, gira alrededor del Sol mientras mantiene una trayectoria muy parecida a la de nuestro planeta.
Este pequeño objeto espacial tiene cerca de 19 metros de diámetro y fue detectado gracias a telescopios especializados utilizados por astrónomos para analizar cuerpos cercanos a la Tierra.
A pesar de que muchos lo llaman una "segunda Luna", los expertos remarcan que no podrá observarse fácilmente desde la superficie terrestre. Debido a su tamaño y brillo reducido, solamente podrá estudiarse con equipos astronómicos avanzados.
La NASA también llevó tranquilidad al aclarar que el asteroide no representa un peligro para nuestro planeta. Su recorrido se mantendrá a una distancia segura y no existe riesgo de impacto.
Para los científicos, la importancia del descubrimiento está relacionada con la posibilidad de conocer mejor cómo interactúan los asteroides con los planetas y cómo evolucionan estos pequeños cuerpos espaciales.
Aunque la Tierra no tendrá literalmente dos lunas, durante los próximos años compartirá su viaje alrededor del Sol con este particular acompañante cósmico que continúa despertando la curiosidad de los investigadores.
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