Tip parrillero: cómo preparar salmuera para el asado de Nochebuena y Navidad

Para salar, condimentar, y hasta tiernizar la carne. Un consejo muy valioso para el asado de Nochebuena o Navidad

Se acerca la cena de fin de año, y para los amantes de las carnes, nada mejor que recibir la Navidad con un regio asado en familia.

Luego de seleccionar los cortes que se tirarán a la parrilla o al asador, el parrillero deberá elegir la forma de salarlo. Si bien hay varias técnicas, una puede ser utilizando salmuera, y a continuación, detallamos una de las tantas formas de hacerla.

Vale aclarar que la salmuera consta básicamente de agua y sal; pero que se suelen utilizar diferentes especias y condimentos para agregarle sabor a la carne.

Ingredientes para preparar salmuera

  • Sal gruesa
  • Ají molido
  • Ajo
  • Ajo triturado deshidratado
  • Provenzal
  • Romero
  • Laurel

Cómo preparar salmuera para el asado de Nochebuena o Navidad

  1. En una botella de litro, preferentemente de vidrio, colocar:
  2. Aproximadamente dos dedos de altura de sal gruesa.
  3. Una cucharada (tamaño de café) de ají molido.
  4. Cinco cucharadas (tamaño de café) de ajo triturado deshidratado.
  5. Uno o dos dientes de ajo.
  6. Una cucharada de provenzal.
  7. Romero a gusto.
  8. Una o dos hojas de laurel.
  9. Por último, rellenar la botella con agua tibia/caliente (temperatura similar como para el mate).
  10. Revolver con un cucharón y dejar reposar.

Cómo utilizar la salmuera para el asado

Dependiendo el tipo de carne y la forma en que se cocinará, la preparación se puede usar de diferentes formas. Antes de su aplicación, hay que volver a revolver para que otra vez se mezclen los ingredientes.

Por ejemplo, para carnes que se asen en un asador o "a la cruz", como un costillar, se puede utilizar salpicando y mojando el corte una vez que está siendo cocinado. La idea es ir repitiendo el proceso

En el caso de cortes más grueso como vacío, tapa de asado o colita de cuadril, por ejemplo, se puede macerar durante algunos minutos, colocando la carne en una fuente y cubriéndola con la salmuera. Es técnica sirve para salar, condimentar y a la vez tiernizar un poco la carne.

