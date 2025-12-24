Tip parrillero: cómo preparar salmuera para el asado de Nochebuena y Navidad

Cómo preparar salmuera para el asado de Nochebuena o Navidad

En una botella de litro, preferentemente de vidrio, colocar: Aproximadamente dos dedos de altura de sal gruesa. Una cucharada (tamaño de café) de ají molido. Cinco cucharadas (tamaño de café) de ajo triturado deshidratado. Uno o dos dientes de ajo. Una cucharada de provenzal. Romero a gusto. Una o dos hojas de laurel. Por último, rellenar la botella con agua tibia/caliente (temperatura similar como para el mate). Revolver con un cucharón y dejar reposar.

Cómo utilizar la salmuera para el asado

Dependiendo el tipo de carne y la forma en que se cocinará, la preparación se puede usar de diferentes formas. Antes de su aplicación, hay que volver a revolver para que otra vez se mezclen los ingredientes.

Por ejemplo, para carnes que se asen en un asador o "a la cruz", como un costillar, se puede utilizar salpicando y mojando el corte una vez que está siendo cocinado. La idea es ir repitiendo el proceso

En el caso de cortes más grueso como vacío, tapa de asado o colita de cuadril, por ejemplo, se puede macerar durante algunos minutos, colocando la carne en una fuente y cubriéndola con la salmuera. Es técnica sirve para salar, condimentar y a la vez tiernizar un poco la carne.