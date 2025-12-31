Tips de parrillero para Año Nuevo: cómo preparar salmuera para el asado
Para salar, condimentar, y hasta tiernizar la carne. Un tip muy valioso para el asado de Fin de Año y Año Nuevo.
Llega la esperada cena de fin de año, y para los amantes de las carnes, nada mejor que recibir el Año Nuevo con un regio asado en familia.
Luego de seleccionar los cortes que se tirarán a la parrilla o al asador, el parrillero deberá elegir la forma de salarlo. Si bien hay varias técnicas, una puede ser utilizando salmuera, y a continuación, detallamos una de las tantas formas de hacerla.
Vale aclarar que la salmuera consta básicamente de agua y sal; pero que se suelen utilizar diferentes especias y condimentos para agregarle sabor a la carne.
Ingredientes para preparar salmuera
- Sal gruesa
- Ají molido
- Ajo
- Ajo triturado deshidratado
- Provenzal
- Romero
- Laurel
Cómo preparar salmuera para el asado de Nochebuena o Navidad
- En una botella de litro, preferentemente de vidrio, colocar:
- Aproximadamente dos dedos de altura de sal gruesa.
- Una cucharada (tamaño de café) de ají molido.
- Cinco cucharadas (tamaño de café) de ajo triturado deshidratado.
- Uno o dos dientes de ajo.
- Una cucharada de provenzal.
- Romero a gusto.
- Una o dos hojas de laurel.
- Por último, rellenar la botella con agua tibia/caliente (temperatura similar como para el mate).
- Revolver con un cucharón y dejar reposar.
Cómo utilizar la salmuera para el asado
Dependiendo el tipo de carne y la forma en que se cocinará, la preparación se puede usar de diferentes formas. Antes de su aplicación, hay que volver a revolver para que otra vez se mezclen los ingredientes.
Por ejemplo, para carnes que se asen en un asador o "a la cruz", como un costillar, se puede utilizar salpicando y mojando el corte una vez que está siendo cocinado. La idea es ir repitiendo el proceso
En el caso de cortes más grueso como vacío, tapa de asado o colita de cuadril, por ejemplo, se puede macerar durante algunos minutos, colocando la carne en una fuente y cubriéndola con la salmuera. Es técnica sirve para salar, condimentar y a la vez tiernizar un poco la carne.
