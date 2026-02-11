Truco casero: la recomendación clave para que la casa parezca más grande de lo que es

Elegir paredes estratégicas: Optá por frentes de placares, paredes lisas o zonas de paso donde el espejo pueda integrarse sin interrumpir la circulación.

Usar espejos de gran tamaño: Lo ideal es que vayan del piso al techo para crear un plano continuo y evitar el efecto decorativo de espejo chico.

Integrarlos al diseño: Cerrá armarios o espacios de guardado con superficies reflectantes para que el mueble desaparezca visualmente.

Cuidar los remates: Terminá el espejo antes de que se encuentre con otros materiales, como madera o metal, para lograr un cierre prolijo y elegante.

Orientar el reflejo hacia la luz: Colocá los espejos frente a ventanas o luminarias bien ubicadas para multiplicar la iluminación natural y artificial.

Evitar cortes y ranuras visibles: Una instalación precisa, sin separaciones ni marcos marcados, ayuda a que el espejo funcione como una pared más.

Aplicado con criterio, este truco casero transforma la percepción del espacio. Menos objetos a la vista, más continuidad visual y una buena dosis de luz hacen que la casa respire mejor y parezca mucho más amplia de lo que indican los metros reales.