 Truco casero: cómo hacer para secar la ropa sin condensación ni moho en casa

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Ante la duda sobre cómo secar la ropa en invierno, los especialistas desaconsejan colgarla directamente al sacarla del lavarropas. Esto eleva la humedad ambiental, favorece la condensación en paredes y ventanas y puede derivar en la aparición de moho en el hogar. Aplicar este método previo ayuda a evitar esos problemas.

Tampoco se recomienda usar radiadores: aunque parezcan una solución rápida, incrementan la condensación y afectan la eficiencia de la calefacción. En cambio, el uso de un deshumidificador resulta clave para controlar la humedad y acelerar el secado.

Por último, para optimizar resultados, es fundamental ventilar los ambientes. Abrir puertas y ventanas genera circulación de aire y evita que la humedad se concentre. Si no alcanza, sumar un ventilador puede hacer la diferencia en el proceso.