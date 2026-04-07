 Truco casero: el método japonés de maquillaje que rejuvenece la piel

Embed - Trucos de maquillaje: Ilumina tu cara con la técnica de los triángulos

Este truco casero no solo ilumina la zona T y realza el contorno, sino que también ayuda a evitar que el producto se acumule en líneas de expresión, logrando un acabado más fresco y liviano. Este es el paso a paso para aplicar el truco de los triángulos: