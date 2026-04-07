Truco casero: el método japonés de maquillaje que rejuvenece la piel
Conocé el método de la maquilladora María Sánchez para aplicar corrector de forma estratégico, lograr un rostro luminoso y con efecto rejuvenecedor al instante.
El truco casero que causa furor en redes sociales se convirtió en un aliado clave para combatir la flacidez facial, mejorar la luminosidad de la piel y lograr un efecto rejuvenecedor sin gastar de más. A medida que aparecen arrugas y líneas de expresión, muchas rutinas de maquillaje dejan de dar resultado.
Esta técnica de maquillaje difundida por la especialista María Sánchez propone usar solo un corrector para transformar el rostro en pocos minutos, aportando firmeza visual, levantando la mirada y suavizando los signos de cansancio.
Por eso, este truco casero con corrector gana protagonismo, ya que permite resaltar los rasgos de manera estratégica, sin sobrecargar la piel ni recurrir a tratamientos invasivos. El efecto es inmediato, natural y fácil de lograr en casa.
Qué es el truco de los triángulos y cómo se aplica
El conocido método de los cinco triángulos es una técnica de maquillaje facial que utiliza el corrector para dirigir la luz hacia zonas específicas del rostro. La clave está en elegir un tono apenas más claro que la base habitual y aplicarlo con precisión para generar un efecto lifting que mejore la apariencia de la flacidez facial.
Este truco casero no solo ilumina la zona T y realza el contorno, sino que también ayuda a evitar que el producto se acumule en líneas de expresión, logrando un acabado más fresco y liviano. Este es el paso a paso para aplicar el truco de los triángulos:
- Elegir un corrector de un tono más claro que la base para potenciar la iluminación del rostro.
- Dibujar cinco pequeños triángulos en puntos estratégicos como el contorno de ojos, pómulos y frente.
- Difuminar el producto con una brocha o esponja utilizando movimientos ascendentes para lograr el efecto lifting.
- Integrar bien el corrector con la piel para evitar marcas y conseguir un acabado natural.
- Finalizar el maquillaje de manera habitual, destacando cómo el rostro se ve más luminoso, firme y rejuvenecido.
Con este truco casero de maquillaje, es posible redefinir el rostro, mejorar la textura visual de la piel y lograr un look más fresco en cuestión de minutos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario