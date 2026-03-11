Truco casero: el método para lograr un puré de papas súper cremoso

1 kilo de papas

6 dientes de ajo confitado

100 gramos de manteca

200 mililitros de leche caliente

Sal a gusto

Una vez reunidos los ingredientes este es el paso a paso del truco casero:

Hervir las papas con piel en agua con sal hasta que estén bien cocidas. Esta técnica evita que absorban demasiado líquido.

en agua con sal hasta que estén bien cocidas. Esta técnica evita que absorban demasiado líquido. Pelar las papas mientras todavía estén calientes, un detalle clave para lograr una mejor textura del puré .

mientras todavía estén calientes, un detalle clave para lograr una mejor . Pasarlas por un prensapapas o pisarlas hasta obtener una base suave.

o pisarlas hasta obtener una base suave. Agregar la manteca y la leche caliente , mezclando hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos .

y la , mezclando hasta lograr una preparación homogénea y sin . Incorporar el ajo confitado al final y mezclar suavemente para que el puré de papas gane cremosidad, aroma y sabor.

Con este truco casero, el resultado final es un puré de papas mucho más suave, aromático y con una textura digna de la alta cocina, ideal para acompañar todo tipo de platos.