Trucos caseros: el mejor paso a paso definitivo para limpiar vasos reutilizables y evitar bacterias peligrosas
Especialistas en microbiología advierten sobre los riesgos de no lavar a fondo termos y vasos. Descubrí el método exacto para desinfectarlos y proteger la salud.
Un truco casero y una limpieza adecuada pueden ayudar a evitar que los vasos reutilizables acumulen bacterias con el uso diario. Al beber, la saliva y el contacto con las manos dejan microorganismos en el interior, que pueden multiplicarse si la higiene es superficial.
Además, bebidas como jugos, café o té con azúcar favorecen aún más la proliferación bacteriana, por lo que los especialistas recomiendan mantener una limpieza frecuente y profunda.
La manera de limpiar un vaso y que quede impecable
Mantener una buena limpieza de los vasos reutilizables es fundamental para evitar la acumulación de bacterias. Especialistas en microbiología advierten que, aunque el recipiente parezca limpio, pueden quedar microorganismos y restos de bebida que favorecen su proliferación.
Por eso, los expertos recomiendan realizar una limpieza profunda y frecuente, prestando atención no solo al interior del vaso sino también a las partes que suelen acumular residuos, como tapas, roscas o pajitas. Este es el paso a paso para el lavado correcto:
- Desarmar completamente el vaso, retirando tapas, sellos de goma, roscas o pajitas si las tiene.
- Aplicar detergente en todas las superficies del recipiente.
- Frotar bien el interior, la boca del vaso y las tapas, utilizando una esponja o cepillo para llegar a los pliegues donde se acumulan restos.
- Dejar el vaso en remojo durante unos 10 minutos para ayudar a desprender residuos y bacterias.
- Enjuagar con abundante agua caliente, preferentemente por encima de los 60 °C, ya que el agua fría no elimina bien los microorganismos.
- Secar completamente con una toalla limpia o al aire, evitando guardar el recipiente húmedo.
Además de la limpieza, los especialistas recomiendan prestar atención al estado del recipiente. Si aparecen olores persistentes, rayones, manchas, decoloración o una textura áspera en el interior, puede ser señal de acumulación de bacterias difíciles de eliminar.
Incluso cuando el vaso parece estar en buen estado, muchos expertos aconsejan reemplazar termos y vasos reutilizables cada seis a doce meses como medida preventiva para mantener una correcta higiene y cuidar la salud.
