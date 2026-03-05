Truco casero: para qué sirve poner papel de aluminio en la escoba

Este truco casero se basa en un fenómeno cotidiano pero poco advertido: la electricidad estática que se genera cuando las cerdas de la escoba rozan superficies como cerámica, porcelanato, madera flotante o vinílico. Esa fricción produce una carga que hace que el polvo, las pelusas y los pelos se dispersen o se adhieran de forma irregular, dificultando que se junten.