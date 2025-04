Turismo en Brasil 2025: el destino con caminos en la selva, aguas cristalinas y un avistaje de fauna increíble

Qué se puede hacer en "Alter do Chão"

Alter do Chão.jpg Llegar a Alter do Chão es fácil, ya que se puede optar por coche o colectivo.

"Alter do Chão" es un destino brasileño donde la naturaleza cambia con cada estación del año. De agosto a enero, el retroceso logra playas de arena blanca y aguas claras, perfectas para relajarse y desconectarse del mundo entero. De febrero a julio, las crecidas transforman el paisaje en un paraíso para observar la fauna amazónica.

La Playa de "Alter do Chão", también conocida como Ilha do Amor, es el lugar ideal para descansar, explorar la selva, navegar en canoa o practicar deportes de aventura como rapel y pesca. Además, la gastronomía local no se queda atrás y sorprende con pescados frescos y sabores típicos de la Amazonia, como el strogonoff de cajú y el pato no tucupi.

Dónde queda "Alter do Chão"

Alter do Chão es una atrapante localidad situada en el corazón de la Amazonía brasileña. Forma parte de uno de los distritos de la ciudad de Santarém, en el estado de Pará. Se encuentra a unos 38 kilómetros de Santarém, localizada a orillas del emblemático y reconocido río Tapajós.

Cómo llegar a "Alter do Chão"

La manera más rápida es partiendo desde Santarém. En caso de ir en auto, solo hay que conducir unos 38 kilómetros por la ruta PA-457 hacia el oeste. Otra opción cómoda es tomar el colectivo de Alter do Chão, que parte cada 60 minutos desde la terminal de Santarém.