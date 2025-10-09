El pueblo mágico de Jujuy que no aparece en el mapa y enamora a todos
Un destino escondido al norte que La Quiaca que conserva una forma de vida ancestral en plena altura.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
En lo más alto de la provincia de Jujuy, donde el aire se vuelve más fino y las montañas dominan el paisaje, se encuentra El Angosto, uno de los pueblos más remotos y auténticos del país. Es un lugar donde viven apenas unas 40 familias, con tradiciones intactas y un contacto con la naturaleza como pocos.
El acceso no es fácil: el camino serpentea por cornisa, atraviesa ríos y trepa a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Pero quienes se animan a llegar, descubren un rincón casi detenido en el tiempo, con casas de adobe, huertas familiares, llamas y cabras pastando en libertad, y un microclima que permite la autosuficiencia.
Lejos del turismo masivo, este destino es ideal para los que buscan aventura, silencio y una conexión profunda con lo más auténtico del norte argentino. No hay señal, ni comercios, ni estaciones de servicio: solo tierra, viento, cerros rojizos y gente que vive con lo justo y lo necesario.
Qué se puede hacer en El Angosto
A pesar de su aislamiento, El Angosto ofrece experiencias inolvidables. Se pueden hacer caminatas por senderos que atraviesan quebradas y ríos, practicar pesca en zonas puntuales, y también recorrer rutas de mountain bike para quienes buscan desafíos en altura.
Además, es una excelente oportunidad para quienes disfrutan del turismo cultural y comunitario: compartir con los habitantes locales, conocer sus costumbres, sus cultivos, sus comidas y sus historias.
El lugar también es ideal para descansar, meditar o simplemente desconectar del mundo urbano y conectarse con un entorno completamente natural y poco alterado por la modernidad.
Dónde queda El Angosto
El Angosto está ubicado a 3581 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Santa Catalina, muy cerca del cerro Branqui, en cuya cima se encuentra el hito limítrofe con Bolivia. Es uno de los pueblos más altos de Argentina y no figura ni siquiera en algunos mapas digitales.
Se encuentra en la confluencia de los ríos Grande de San Juan y Mojinete, y forma parte de la región más árida y aislada de la puna jujeña.
Cómo llegar a El Angosto
El trayecto comienza en San Salvador de Jujuy, por la Ruta Nacional 9 hacia el norte. Luego se atraviesan Tilcara, Humahuaca y La Quiaca, hasta llegar a Santa Catalina, la cabecera del departamento. Desde allí, el último tramo de 30 kilómetros se hace por la Ruta Provincial 5, un camino de tierra, con arroyos y zonas de cornisa.
Se recomienda hacerlo en un vehículo 4x4 y con asistencia local, especialmente en temporada de lluvias, donde el paso puede volverse intransitable. La mejor época para visitar El Angosto va de abril a noviembre, cuando el clima es más seco y estable.
