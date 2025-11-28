Descubrí Brasil en 2026: el destino con playas que parecen el paraíso por sus colores
Con un población de 20 mil habitantes, este paradisíaco destino sudamericano se ubica a escasos kilómetros de Porto Seguro. Los detalles en la nota.
Diagramar las vacaciones puede ser todo un desafío, y más cuento el tiempo apremia: elegir el destino adecuado, coordinar horarios y organizar las actividades puede generar más de un dolor de cabeza. Sin embargo, pocos lugares de Brasil, Argentina o Chile destacan por resolver estos conflictos de manera natural por su belleza.
Arraial D’Ajuda, en el territorio brasileño, es un pintoresco pueblo ubicado en el estado de Bahía. Con poco más de 20.000 habitantes, este pequeño destino destaca por sus playas de aguas cristalinas y su gastronomía única que conquista a cualquier visitante. Sin embargo, para llegar hasta allí se debe tomar un ferry para cruzar el río Buranhém.
Qué se puede hacer en Arraial d’Ajuda
Arraial D’Ajuda ofrece actividades para todos los gustos. Sus playas tranquilas, como Apaga Fogo y Araçaipe, son ideales para familias que buscan disfrutar del mar con seguridad.
Para quienes prefieren un ambiente más cálido y atrapante, Mucugê y Parracho cuentan con paradores, deportes acuáticos y música, perfectos para jóvenes en busca de diversión.
Si la idea es relajarse y conectar con la naturaleza, Pitinga y Taípe ofrecen paisajes rodeados de vegetación y serenidad. Además, el pueblo cuenta con el Eco Parque, perfecto para realizar juegos acuáticos de forma divertida y segura. En tanto, la iglesia de Nossa Senhora D’Ajuda es una construcción histórica de la ciudad, recomendada para quienes aprecian la arquitectura y la tradición.
Dónde queda Arraial d’Ajuda
Este hipnótico sitio se ubica en el sur de Bahía, a pocos kilómetros de Porto Segur. Uno de sus grandes actrctivas es la combinación de playas de arena blanca con abundante vegetación, siendo un destino muy valorado por turistas de todo el mundo.
Cómo llegar a Arraial d’Ajuda
La manera más sencilla de acceder a Arraial D’Ajuda es tomando un vuelo hasta Porto Seguro y, desde allí, atravesar el río Buranhém en ferry. Este corto trayecto deja a los visitantes directamente en el corazón del pintoresco pueblo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario