Descubrí Brasil en 2026: el destino con playas que parecen el paraíso por sus colores

Dónde queda Arraial d’Ajuda

Este hipnótico sitio se ubica en el sur de Bahía, a pocos kilómetros de Porto Segur. Uno de sus grandes actrctivas es la combinación de playas de arena blanca con abundante vegetación, siendo un destino muy valorado por turistas de todo el mundo.

Cómo llegar a Arraial d’Ajuda

La manera más sencilla de acceder a Arraial D’Ajuda es tomando un vuelo hasta Porto Seguro y, desde allí, atravesar el río Buranhém en ferry. Este corto trayecto deja a los visitantes directamente en el corazón del pintoresco pueblo.