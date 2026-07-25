Turismo en Chile: el pueblo que sorprende por sus atractivos únicos cuando llega el invierno
Lejos de la costa, este destino de turismo en Chile combina cerros, bosques nativos y senderos, convirtiéndose en una opción ideal para una escapada de invierno.
Lejos de los tradicionales destinos de playa, Olmué se presenta como una alternativa diferente para disfrutar del turismo en Chile. Este pintoresco pueblo de la Región de Valparaíso, ubicado al pie del Parque Nacional La Campana, combina paisajes de montaña, bosque nativo, una destacada oferta gastronómica y un ambiente ideal para quienes buscan tranquilidad, especialmente durante el invierno.
Situado a poco más de una hora de Santiago de Chile y a unos 50 kilómetros de la ciudad de Valparaíso, este destino es reconocido como la Capital Folclórica de Chile. Gracias a su entorno natural y su ritmo relajado, se consolidó como uno de los lugares preferidos por quienes desean descansar y conectarse con la naturaleza. Además, su clima templado permite visitarlo durante todo el año, aunque las lluvias invernales transforman el paisaje y cubren de verde los cerros.
El principal atractivo turístico de Olmué es el Parque Nacional La Campana, un área protegida que conserva uno de los ecosistemas más valiosos de la zona central de Chile. En su interior se encuentra el emblemático bosque de palma chilena, además de una gran variedad de especies autóctonas de flora y fauna.
Durante el invierno, las temperaturas más bajas crean condiciones ideales para recorrer el parque a pie. Sus senderos atraviesan quebradas, sectores de bosque y miradores naturales que ofrecen vistas panorámicas de los valles de la Región de Valparaíso, convirtiéndolo en un destino imperdible para los amantes del turismo de naturaleza.
Qué se puede hacer en Olmué
Aunque sus paisajes son su principal carta de presentación, Olmué también se destaca por su propuesta gastronómica y cultural. El pueblo cuenta con restaurantes de comida típica chilena, cafeterías, alojamientos rurales y pequeños comercios donde es posible encontrar productos regionales, una combinación que lo convierte en un excelente destino de turismo para una escapada de fin de semana en Chile.
Uno de los sitios más concurridos es la Plaza Manuel Montt, el punto central de la localidad. Rodeada de árboles, locales comerciales y espacios de encuentro, desde allí parten distintos recorridos turísticos que invitan a descubrir el ambiente tranquilo y relajado que caracteriza a este rincón de la Región de Valparaíso.
Además, la ubicación estratégica de Olmué permite visitar otros atractivos cercanos, como el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, o recorrer diferentes destinos de la Región de Valparaíso en excursiones de un día. Sin embargo, muchos visitantes eligen permanecer en el pueblo para disfrutar del entorno natural y la calma de la zona serrana.
Más allá de las clásicas playas chilenas, Olmué demuestra que el turismo de invierno en Chile ofrece alternativas muy atractivas. Rodeado de montañas, bosques nativos y senderos, este destino se consolidó como una de las mejores opciones para quienes buscan desconectarse, respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza.
Dónde queda Olmué
Olmué es una localidad ubicada en la Región de Valparaíso, en la zona central de Chile, al pie del Parque Nacional La Campana. Se encuentra a poco más de 60 kilómetros de Santiago de Chile y a unos 50 kilómetros de la ciudad de Valparaíso, lo que la convierte en un destino de fácil acceso.
El pueblo es reconocido por sus paisajes serranos, su abundante bosque nativo y su estrecha relación con la naturaleza. Además, es conocido como la Capital Folclórica de Chile, gracias a su tradición cultural y a los eventos que se realizan durante el año. Su ubicación privilegiada lo posiciona como uno de los destinos de turismo más elegidos para disfrutar de una escapada de descanso.
Cómo llegar a Olmué
Llegar a Olmué es sencillo tanto desde Santiago de Chile como desde Valparaíso. Quienes viajan en auto desde la capital chilena deben tomar la Ruta 68 y luego continuar por la Ruta F-10-G hasta llegar al pueblo, en un recorrido que demanda alrededor de una hora y media. Desde Valparaíso, el trayecto es de aproximadamente una hora por rutas pavimentadas y en buen estado.
También existen servicios de buses interurbanos que conectan Olmué con las principales ciudades de la región, ofreciendo una alternativa cómoda para quienes no viajan en vehículo propio. Gracias a su buena conectividad, este destino de turismo en Chile resulta ideal para una escapada de fin de semana o unas vacaciones en contacto con la naturaleza.
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