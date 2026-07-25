Turismo en Buenos Aires: la playa vista como "el Caribe argentino" ideal para conocer en las vacaciones

Dónde queda Los Pocitos

Esta pequeña localidad está ubicada en el partido de Patagones, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del golfo San Matías. Se encuentra a unos 90 kilómetros de Bahía San Blas y a casi 900 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo llegar a Los Pocitos

Para llegar a Los Pocitos desde la Ciudad de Buenos Aires es necesario recorrer cerca de 900 kilómetros por la Ruta Nacional 3. En el tramo final, un camino de ripio en buenas condiciones conecta con la localidad y permite acceder al balneario. El viaje en auto suele demandar unas 10 horas, según el tránsito y las paradas realizadas durante el recorrido.