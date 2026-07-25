Turismo en Buenos Aires: la playa vista como "el Caribe argentino" ideal para conocer en las vacaciones
Una de sus principales atracciones es la Fiesta Provincial de las Ostras, evento que reúne a cientos de turistas durante el verano. Qué hacer y cómo llegar.
La costa bonaerense aparece como uno de los destinos más elegidos para descansar, aunque también esconde lugares poco conocidos que ofrecen paisajes atractivos. Entre ellos se encuentra Los Pocitos, una pequeña localidad que se destaca por su entorno natural y la tranquilidad de sus playas.
Ubicado en el sur de la provincia de Buenos Aires, a 900 kilómetros de CABA, este destino ganó notoriedad por sus aguas de tonalidades turquesas, la producción de ostras y un paisaje que llevó a muchos visitantes a compararlo con el Caribe.
Qué se puede hacer en Los Pocitos
La principal propuesta de Los Pocitos es disfrutar de un entorno natural donde predominan la calma y el contacto con el mar. Sus playas invitan a caminar por la costa, descansar frente al agua y contemplar un paisaje muy distinto al de otros destinos de la provincia de Buenos Aires.
Quienes visitan la localidad también pueden recorrer el tradicional muelle de madera, realizar avistaje de aves, practicar pesca deportiva y degustar ostras frescas, el producto más característico de la zona.
Durante el verano, además, el pueblo celebra la Fiesta Provincial de la Ostra, un evento que reúne gastronomía local, espectáculos y actividades para residentes y turistas.
Dónde queda Los Pocitos
Esta pequeña localidad está ubicada en el partido de Patagones, en el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, sobre la costa del golfo San Matías. Se encuentra a unos 90 kilómetros de Bahía San Blas y a casi 900 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.
Cómo llegar a Los Pocitos
Para llegar a Los Pocitos desde la Ciudad de Buenos Aires es necesario recorrer cerca de 900 kilómetros por la Ruta Nacional 3. En el tramo final, un camino de ripio en buenas condiciones conecta con la localidad y permite acceder al balneario. El viaje en auto suele demandar unas 10 horas, según el tránsito y las paradas realizadas durante el recorrido.
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