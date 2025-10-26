Los dos pueblos argentinos elegidos entre los más lindos del mundo: dónde quedan

Colonia Carlos Pellegrini, en el corazón de los Esteros del Iberá, es otro ejemplo de turismo de naturaleza en Argentina. Con poco más de 1.100 habitantes, esta localidad se ubica a orillas de la majestuosa laguna y funciona como puerta de acceso al humedal más grande del país, con 1.300.000 hectáreas. Los visitantes pueden disfrutar de observación de fauna autóctona, paseos en lancha por los esteros y experiencias de turismo rural auténtico, todo en un entorno que combina tranquilidad, naturaleza y respeto por el medioambiente.