Turismo en Jujuy: la maravilla oculta de Catua, un géiser congelado a 4000 metros de altura

Dónde queda Catua

Catua se encuentra en el departamento de Susques, en plena región de la Puna jujeña, a aproximadamente 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Se trata de una zona poco poblada y de difícil acceso, lo que contribuye a que conserve su carácter salvaje y auténtico.

Este pequeño pueblo puneño está rodeado por paisajes extremos, con grandes amplitudes térmicas y una geografía que impacta por su inmensidad. Su ubicación estratégica, cerca de rutas que conectan con Chile, lo convierte en un punto clave para quienes buscan explorar la alta montaña jujeña.

Cómo llegar a Catua

Llegar a Catua requiere planificación, pero el esfuerzo vale completamente la pena. La forma más recomendada es hacerlo mediante excursiones guiadas en vehículos 4x4, ya que gran parte del recorrido se realiza por caminos de ripio y zonas de altura.

Desde Purmamarca , se recorren cerca de 260 kilómetros , atravesando la Cuesta de Lipán , las Salinas Grandes y continuando por la ruta nacional 52 hasta Susques. Desde allí, se toma el desvío hacia Catua por rutas provinciales.

Desde San Antonio de los Cobres, el trayecto es más corto pero igualmente desafiante: unos 107 kilómetros por camino de ripio, ideales para quienes buscan una travesía más aventurera y panorámica.

La mejor época para visitar Catua es entre julio y octubre, cuando las condiciones climáticas permiten apreciar mejor el géiser y disfrutar del paisaje con mayor seguridad.