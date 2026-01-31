Turismo en Jujuy: la maravilla oculta de Catua, un géiser congelado a 4000 metros de altura
Está en Susques. El agua brota y se congela formando esculturas de hielo únicas. Solo se llega en 4x4 y recomiendan ir entre julio y octubre.
Lejos de los destinos tradicionales, existe un lugar que combina altura, naturaleza extrema y un fenómeno natural realmente impactante, ideal para quienes buscan una experiencia distinta en 2026.
Este destino se destaca por sus formaciones naturales poco comunes, el silencio de la Puna y una postal que parece salida de otro planeta. Este lugar se posiciona como una opción perfecta para escapadas, especialmente para quienes quieren alejarse de los circuitos más concurridos y descubrir algo nuevo en el norte argentino.
Qué se puede hacer en Catua
Catua ofrece una experiencia única ligada al turismo de naturaleza y aventura. Uno de sus principales atractivos es su famoso géiser natural, un fenómeno poco habitual que se produce a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar y que deja sin palabras a quienes lo visitan.
El chorro de agua caliente y vapor, al entrar en contacto con las bajas temperaturas, se congela casi de inmediato, formando estructuras de hielo que cambian constantemente según el clima. Cada visita es distinta, ya que la forma del géiser varía día a día, creando un espectáculo natural irrepetible.
Además, el entorno invita a la contemplación y la fotografía, con paisajes áridos, montañas imponentes y un cielo que parece infinito. Es un lugar ideal para el turismo responsable, caminatas suaves y excursiones guiadas que permiten conocer en profundidad la riqueza natural de la zona.
Dónde queda Catua
Catua se encuentra en el departamento de Susques, en plena región de la Puna jujeña, a aproximadamente 350 kilómetros de San Salvador de Jujuy. Se trata de una zona poco poblada y de difícil acceso, lo que contribuye a que conserve su carácter salvaje y auténtico.
Este pequeño pueblo puneño está rodeado por paisajes extremos, con grandes amplitudes térmicas y una geografía que impacta por su inmensidad. Su ubicación estratégica, cerca de rutas que conectan con Chile, lo convierte en un punto clave para quienes buscan explorar la alta montaña jujeña.
Cómo llegar a Catua
Llegar a Catua requiere planificación, pero el esfuerzo vale completamente la pena. La forma más recomendada es hacerlo mediante excursiones guiadas en vehículos 4x4, ya que gran parte del recorrido se realiza por caminos de ripio y zonas de altura.
-
Desde Purmamarca, se recorren cerca de 260 kilómetros, atravesando la Cuesta de Lipán, las Salinas Grandes y continuando por la ruta nacional 52 hasta Susques. Desde allí, se toma el desvío hacia Catua por rutas provinciales.
Desde San Antonio de los Cobres, el trayecto es más corto pero igualmente desafiante: unos 107 kilómetros por camino de ripio, ideales para quienes buscan una travesía más aventurera y panorámica.
La mejor época para visitar Catua es entre julio y octubre, cuando las condiciones climáticas permiten apreciar mejor el géiser y disfrutar del paisaje con mayor seguridad.
